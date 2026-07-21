به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس مرکز درمانی، آموزشی و پژوهشی حجت بن الحسن عسگری(عج) -مسیح دانشوری سابق- از اعزام هیأت صد نفره متشکل از دانشمندان، پژوهشگران و استاد برجسته دانشگاه آزاد اسلامی به یمن جهت بررسی اولیه همکاری علمی مشترک خبر داد.

علی‌اکبر ولایتی با ارزیابی تحولات منطقه، به اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم همبستگی با کشورهای اسلامی تأکید کرد و گفت: یکی از دستورات مهم امام شهید و نیز تأکیدات مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) کمک به کشورهای اسلامی در جهت رفع نیازهای آموزشی، درمانی و پژوهشی آنها بوده است و این همکاری طی سال‌های گذشته با کشورهایی همچون افغانستان، عراق و لبنان به اجرا در آمده و نتایج ارزشمندی به همراه داشته است.



وی درخصوص یمن اظهار داشت: متأسفانه به دلیل بعضی از مشکلات، این کشور تاکنون امکان دریافت کمک‌های گسترده آموزشی و پزشکی پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران را نداشته است، اما اخیراً در جریان سفر هیأتی متشکل از اساتید و روسای دانشگاه‌های یمن که برای تشییع پیکر مطهر امام شهید به تهران آمده بودند، اعضای این هیأت با اینجانب ملاقات داشتند و طرف یمنی بر آمادگی برای دریافت کمک‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی در حوزه‌های علوم پزشکی و مهندسی (در انواع آن) و علوم انسانی تاکید کرد.



ولایتی با بیان اینکه «اینجانب به عنوان رئیس هیأت مؤسس و هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین ریاست بیمارستان حجت بن الحسن عسگری (عج) - مسیح دانشوری سابق - در این رابطه اقدام عملی خواهم کرد» تأکید کرد: اینجانب از همین امروز آماده‌ام به محض اعلام آمادگی دولت یمن در راستای دستور امام شهید و تأکید مقام معظم رهبری هرگونه مساعدت آموزشی، پژوهشی و پرستاری را در اختیار مردم و جوانان مظلوم و مقاوم یمن قرار دهم و در اولین گام دانشگاه آزاد اسلامی یک هیأت صد نفره متشکل از دانشمندان، پژوهشگران و استاد برجسته این دانشگاه را جهت بررسی اولیه برای چگونگی انجام این همکاری، در قالب یک تیم علمی به یمن اعزام خواهد کرد.