حجت الاسلام سلیمانی: جنوب کشور خاک غیرت و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد سلیمانی در اجتماع شبانه مردم لاهیجان با اشاره به حملات دشمن آمریکایی به نقاط جنوبی ایران، گفت: آمریکای جنایتکار با آخرین تیر های ذخیره خود و به امید تسلیم شدن ایران، این روز ها و شب ها جنوب ایران، قلب ایران را مورد هجمه شدید قرار داده است.

وی در ادامه گفت: جنوب کشور خاکش خاک غیرت و مقاومت است.خاک رئیسعلی دلواری و شهید نادر است نه خاک یک مشت دلقک های مزدور رسانه ای که امروز با دلسوزی خودساخته در فضای مجازی استوری منتشر می کنند که به فریاد مردم جنوب برسید.

سلیمانی با انتقاد از خوشحالی این دسته افراد از آغازین روز جنگ تحمیلی رمضان، گفت: مردم فراموش نمی‌کنند که تا قبل از این، شما با دهان های نجس خود آمریکا و اسرائیل برای حمله تشویق کردید و وقتی ناوچه دنا مورد حمله قرار گرفت، در اتاق های شیطانی و رسانه ای خود مشغول خوشحالی و رقصیدن بودید.

امام جمعه لاهیجان با اشاره به اینکه تاکتیک امروز دشمن اختلاف افکنی بین مردم است، گفت: شما مزدوران اجاره ای با اندک دلار و پوند انگلیس و آمریکا راه خودتان را گم کردید و امروز برای اختلاف افکنی و شکاف بین مردم جنوب، شمال و تمام کشور، کمر همت بستید. مردم شما را میشناسند و علاوه بر آمریکا، دهان های شما را هم با مشت های خود پر از خون خواهند کرد.

حجت الاسلام سلیمانی به تهدیدات آمریکا مبنی بر حمله زمینی اشاره کرد و گفت: مردم ما با تمام سختی ها در میدان هستند تا آمریکایی ها را پشیمان بکنند. ما را از جنگ زمینی نترسانید. در صورت تهاجم زمینی، بچه های بسیجی، سپاهی، ارتشی و نیرو های مسلح، چنان از زیر زمین بیرون می آیند و چنان درسی به شما خواهند داد که دنیای شما را بر سر شما خراب خواهند کرد.

وی با بیان اینکه باید مراقب فتنه های پیش رو باشیم، گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه شیرینی پیروزی با درایت رهبری و نیروی های مسلح به دل مردم نشسته بود، که گران سازی ها و برخی اتفاقات تلخ منجر به حوادث ۱۸ و ۱۹ دی ماه و شکاف اجتماعی عظیم شد.

امام جمعه لاهیجان در ادامه با انتقاد به برخی طرح های اقتصادی که منجر به خسارت به مردم در روز های جنگ است، گفت: لغو ممنوعیت واردات برنج و گران سازی محصولات خودرویی در دل جنگ از اتفاقات تلخی است که باید مورد توجه قرار گیرد. دولت باید از اقتصاد لیبرال دست بردارد و از آزاد سازی قیمت ها و جراحی اقتصادی صحبت نکند و اقتصاد را بدست مردم بسپارد.