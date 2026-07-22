به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی شامگاه سه‌شنبه در دیدار مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه، با اشاره به اهمیت نقش رسانه در هدایت افکار عمومی، اظهار کرد: فعالان رسانه‌ای باید در انعکاس مطالب دینی، دقت، ظرافت و شناخت کافی از مخاطبان داشته باشند تا پیام دین به شکلی صحیح و اثرگذار منتقل شود.

وی با انتقاد از انتشار برخی مطالب بدون توجه به شرایط و بسترهای اجتماعی، افزود: گاهی موضوعاتی که در محافل محدود و با شرایط خاص مطرح می‌شود، بدون بررسی و تحلیل لازم در سطح گسترده رسانه‌ای منتشر می‌شود و به جای اثرگذاری مثبت، نتیجه‌ای معکوس در افکار عمومی به همراه دارد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با استناد به فرمایش امیرالمؤمنین(ع) مبنی بر اینکه «با مردم به زبانشان سخن بگویید»، گفت: مقصود از این توصیه تنها همزبانی نیست، بلکه باید پیام دین با درک صحیح از فرهنگ، باورها، نیازها و سطح فهم جامعه ارائه شود تا بیشترین تأثیر را بر مخاطبان داشته باشد.

نورمفیدی، رمز ماندگاری و نفوذ کلام امام خمینی(ره) را نیز در همین ویژگی دانست و گفت: سخنان امام راحل با وجود سادگی، به دلیل پیوند عمیق با نیازها و فهم مردم، اثربخشی گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور داشت و توانست مخاطبان فراوانی را با خود همراه کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های جهانی نهضت عاشورا اشاره کرد و افزود: راهپیمایی عظیم اربعین، محبت و ارادت به امام حسین(ع) را به یک حرکت فراگیر جهانی تبدیل کرده است و این ظرفیت ارزشمند باید برای معرفی پیام عاشورا و فرهنگ اهل‌بیت(ع) به ملت‌های مختلف جهان به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

امام جمعه گرگان تأکید کرد: انتقال پیام قیام عاشورا به مخاطبان جهانی، نیازمند شناخت فرهنگ‌ها، بهره‌گیری از قالب‌های نوین رسانه‌ای و تولید محتوای متناسب با زبان و ادبیات ملت‌های مختلف است.

وی همچنین بر ضرورت آموزش و توانمندسازی طلاب در عرصه رسانه و فضای مجازی تأکید کرد و گفت: حوزه‌های علمیه باید با تربیت نیروهای متخصص و آشنا به اقتضائات رسانه، زمینه معرفی دقیق، هنرمندانه و اثرگذار معارف ناب اسلامی را فراهم کنند.

نورمفیدی با ابراز امیدواری نسبت به توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای حوزه‌های علمیه، خاطرنشان کرد: حمایت از مراکز تخصصی رسانه‌ای و تقویت مهارت‌های ارتباطی طلاب، می‌تواند نقش مهمی در معرفی صحیح آموزه‌های اسلام و اهل‌بیت(ع) و پاسخگویی به نیازهای فکری جامعه و جهان امروز ایفا کند.