بازگشت به اصول رهبر انقلاب تنها راه عبور از خطاهای محاسباتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جابر عزیزی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بیله سوار با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی، بازگشت به اصول و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و اصلاح خطاهای محاسباتی را تنها راه عمل به تعهدات و حفظ منافع کشور دانست.

وی با اشاره به تجاوز آمریکا به زیرساخت‌ها و مراکز غیرنظامی، این اقدام را نشانه‌ای دیگر از غیرقابل اعتماد بودن آمریکا عنوان کرد و افزود: پیام علی‌الاصول رهبر معظم انقلاب، تبیین‌کننده ماهیت و رویکرد واقعی دشمن است؛ دشمنی که با سوءاستفاده از اعتماد برخی مسئولان و ایجاد خطای محاسباتی، همواره درصدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران بوده است.

امام جمعه بیله‌سوار با یادآوری سخنان امام راحل(ره) مبنی بر بی‌اعتمادی به آمریکا، گفت: هدف اصلی دشمن، به‌ویژه در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، حذف کامل محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران بوده و این واقعیت، ضرورت تقویت مقاومت پایدار و بازدارندگی کشور را بیش از پیش آشکار می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین عزیزی تأکید کرد: دشمن تا زمان تحقق اهداف خود از دشمنی دست برنخواهد داشت، اما مقاومت ملت ایران در نهایت شکست دشمن را رقم خواهد زد.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب پس از تشییع میلیونی امام شهید، آن را سرشار از نکات راهبردی دانست و افزود: مقاومت، ایستادگی و پرهیز از اعتماد به دشمن، مقدمه تحقق آرمان خون‌خواهی امام شهید است.

امام جمعه بیله سوار حضور گسترده و میلیونی مردم در مراسم تشییع امام شهید را پس از دفاع مقدس، رویدادی کم‌نظیر توصیف کرد و از مسئولان خواست از این ظرفیت عظیم مردمی برای تقویت بازدارندگی تاریخی جمهوری اسلامی بهره بگیرند و از هزینه‌های کوتاه‌مدت این مسیر هراسی نداشته باشند.

وی همچنین با اشاره به تداوم اقدامات خصمانه آمریکا در ترور رهبران مقاومت و انسان‌های آزاده، خاطرنشان کرد: اگر دشمن مقاومت تاریخی ملت ایران را به‌درستی درک کند، حقیقت پیام «علی‌الاصول» رهبر معظم انقلاب برای او آشکار خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین دفاع مقتدرانه و پایدار را تنها راه پیروزی کشور دانست و هرگونه بازگشت به میز مذاکره را مغایر با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب ارزیابی کرد و نسبت به فریب جریان‌های ساده‌اندیش و اعتمادکننده به دشمن هشدار داد.

امام جمعه بیله سوار ضمن قدردانی از دستگاه قضایی استان و مسئولان شهرستان در حل مشکل اراضی خالصه دولتی شهر بیله‌سوار، از دولت خواست نسبت به تأمین سوخت گازوئیل مورد نیاز کشاورزان و پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران توجه ویژه داشته باشد.