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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۶:۴۳

ماجرای پرداخت حق بیمه پرسنل داروخانه ها؛ مکاتبه با تأمین‌اجتماعی

ماجرای پرداخت حق بیمه پرسنل داروخانه ها؛ مکاتبه با تأمین‌اجتماعی

رئیس انجمن داروسازان ایران، طی مکاتبه ای با مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی؛ موضوع پرداخت حق بیمه پرسنل داروخانه ها را مورد توجه قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، طی مکاتبه ای با مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، مکاتبه پیشین در خصوص لغو بخشنامه مغایر با قانون مدیرکل وصول حق بیمه تامین اجتماعی را مورد پیگیری و تاکید قرار داد.

ماجرای پرداخت حق بیمه پرسنل داروخانه ها+ نامه انجمن داروسازان

در بخشی از این مکاتبه آمده است: تقاضا دارد به منظور جلوگیری از مشکلات و عوارض ایجاد شده مترتب و یا متصور، دستور فرمایید ضمن احترام به حقوق متقابل موسسین و مسئولین فنی داروخانه ها، از هرگونه استناد غلط، عامدانه یا سهواً از مکاتبات سایر نهادها پرهیز گردیده و وفق قانون، فقط قرارداد کار منعقده بین کارفرما و کارپذیر مبنای پرداخت حق بیمه تمامی پرسنل داروخانه ها باشد.

کد مطلب 6895353
حبیب احسنی پور

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