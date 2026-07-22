به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، طی مکاتبه ای با مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، مکاتبه پیشین در خصوص لغو بخشنامه مغایر با قانون مدیرکل وصول حق بیمه تامین اجتماعی را مورد پیگیری و تاکید قرار داد.

در بخشی از این مکاتبه آمده است: تقاضا دارد به منظور جلوگیری از مشکلات و عوارض ایجاد شده مترتب و یا متصور، دستور فرمایید ضمن احترام به حقوق متقابل موسسین و مسئولین فنی داروخانه ها، از هرگونه استناد غلط، عامدانه یا سهواً از مکاتبات سایر نهادها پرهیز گردیده و وفق قانون، فقط قرارداد کار منعقده بین کارفرما و کارپذیر مبنای پرداخت حق بیمه تمامی پرسنل داروخانه ها باشد.