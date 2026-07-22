به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تحقق سیاستهای «طرح اتصال» و با هدف حمایت از تولیدکنندگان و حذف واسطههای غیرضروری، محمدامین نیکجو، مدیر این طرح، با سفر به شهرستان رزن، آخرین وضعیت عرضه محصول استراتژیک رازیانه این منطقه به بازار بورس کالا را پیگیری کرد.
در این نشست که با حضور سید ابوالحسن مصطفوی، نماینده مردم شهرستانهای رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد استانی و شهرستانی برگزار شد، نماینده مردم رزن با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد رازیانه کشور در این منطقه تولید میشود، نوسانات و عدم شفافیت قیمت را مهمترین دغدغه کشاورزان دانست.
وی ضمن قدردانی از راهکار عملیاتی وزارت کار برای عرضه محصول در بورس کالا، از نگاه تحولآفرین و حمایتهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پیگیریهای میدری در این زمینه تقدیر کرد.
وی این اقدامات را گامی مؤثر در جهت تقویت اقتصاد روستایی و بهبود معیشت تولیدکنندگان برشمرد.
در ادامه، محمدامین نیکجو ضمن تبیین مزایای عرضه مستقیم محصول در بورس کالا برای تضمین سودآوری کشاورزان، بر ضرورت انسجامبخشی به فعالیتهای میدانی تأکید کرد.
بنا بر تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد فرایند آموزش بهرهبرداران برای ورود به بورس کالا در اداره جهاد کشاورزی این شهرستان دنبال شود.
نیکجو در این نشستها در پاسخ به دغدغههای مطرح شده پیرامون فرایندهای اداری و ضمانتها، بر هماهنگی حداکثری با بانک عامل، صندوق ضمانت تعاون و سایر نهادهای مرتبط جهت تسهیل و تسریع در رفع موانع تأکید کرد.
اجرای موفق این طرح نهتنها با حذف واسطهها و کشف قیمت عادلانه، سود واقعی را به تولیدکنندگان بازمیگرداند، بلکه با عرضه محصول استاندارد و شفاف، منافع خریداران را نیز تأمین کرده و به الگویی پیشران برای عرضه سایر محصولات کشاورزی از طریق بورس کالا تبدیل خواهد شد.
نظر شما