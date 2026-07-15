مأموریت ملی مدیریت هوشمند انرژی در بخش کشاورزی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای جزئیات قانون برنامه هفتم توسعه، «کارگروه ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی» فعالیت خود را آغاز کرد و در نخستین نشست این کارگروه با حضور وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان عالی‌رتبه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، اقتصاد، دارایی و نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضرورت گذار از مدیریت سنتی به مدیریت هوشمند، ایجاد مشوق‌های اقتصادی در بورس انرژی و نوسازی مکانیزاسیون کشاورزی برای کاهش اتلاف منابع مورد تاکید قرار گرفت.

در این نشست، اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با تأکید بر نقش کلیدی انرژی در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، مدیریت بهینه آن را در شرایط محدودیت‌های تأمین حامل‌های انرژی، یک «ضرورت استراتژیک» دانست.

وی تصریح کرد: تمرکز اصلی این کارگروه بر حوزه تولید است. ما با ابلاغ وظایف به کمیته‌های تخصصی، به دنبال شناسایی و رفع چالش‌های عملیاتی در بخش‌های تولیدی هستیم تا از مصرف سنتی عبور کنیم.

ایجاد مشوق‌های اقتصادی و همکاری با بورس انرژی

یکی از محورهای مهم مطرح شده در این جلسه، ضرورت همکاری تنگاتنگ با وزارت نیرو و سازمان بورس انرژی برای ایجاد «مشوق‌های ایجابی» بود. فتحی با پیشنهاد ایجاد امتیازات اقتصادی برای واحدهای صرفه‌جو، اظهار داشت: باید برای واحدهایی که در مصرف انرژی موفق به صرفه‌جویی می‌شوند، مشوق‌های مالی در نظر گرفته شود تا مازاد مصرف ذخیره شده و به منابعی قابل استفاده در چرخه تولید تبدیل شود. این رویکرد، انگیزه لازم را برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند.

وی همچنین افزود: در صورت موفقیت این الگو، مدیریت بهینه مصرف آب نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نوسازی ناوگان و آسیب‌شناسی علمی مصرف

در ادامه این نشست، راهکارهای عملیاتی برای مقابله با اتلاف انرژی در بخش مکانیزاسیون کشاورزی مورد بحث قرار گرفت و پیشنهاد شد که با شناسایی تراکتورها و ماشین‌آلات پرمصرف، مطالبه‌ی ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای نوسازی ناوگان کشاورزی صورت گیرد تا از این طریق، هم مشکلات تولیدکنندگان حل شده و هم میزان اتلاف انرژی به‌شدت کاهش یابد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر لزوم حرکت به سمت «نگاه جامع» و «آسیب‌شناسی علمی»، خاطرنشان کرد: هدف ما رسیدن به یک مدیریت هوشمند و واقع‌بینانه است که در آن با مطالبه‌گری و اعتمادسازی میان‌بخشی، از مصرف بی‌رویه انرژی جلوگیری شود.

در پایان این نشست، برنامه زمانی مشخصی برای برگزاری جلسات دوره‌ای کمیته‌ها و کارگروه‌های بین‌بخشی جهت پیگیری اهداف مصوب کارگروه ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی تدوین شد.