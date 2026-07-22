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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۹

احکام حقوقی بازنشستگان کشوری سال ۱۴۰۵ اصلاح شد

احکام حقوقی بازنشستگان کشوری سال ۱۴۰۵ اصلاح شد

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری، از ابلاغ دستورالعملی برای اعمال فوق‌العاده خاص سال ۱۴۰۵ در احکام بازنشستگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلیمانی گفت: در راستای اجرای صحیح مقررات و ایجاد وحدت رویه در محاسبه حقوق بازنشستگان، ستون «فوق‌العاده خاص ۱۴۰۵» با مبلغ ثابت ۳۰ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۰۰ ریال از تاریخ اول فروردین‌ ۱۴۰۵ برای تمامی نظام‌های پرداخت در سامانه احکام صندوق تعریف شده است.

وی افزود: بر اساس این ابلاغیه، صرفاً برای تمامی بازنشستگان سال ۱۴۰۵، چنانچه تأثیر فوق‌العاده خاص در محاسبه معدل حقوق بازنشستگی کمتر از ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال باشد، مابه‌التفاوت آن تا سقف تعیین‌شده به حقوق بازنشستگی افراد اضافه خواهد شد.

سلیمانی تصریح کرد: در اجرای این دستورالعمل، واحدهای ذی‌ربط موظف شدند احکام بازنشستگی مشمولان را بر مبنای این ضوابط اصلاح و صادر کنند تا حقوق بازنشستگان مطابق مقررات و با رعایت حداقل میزان تأثیر فوق‌العاده خاص محاسبه و پرداخت شود.

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد: هدف از این اقدام، اجرای دقیق قوانین، یکسان‌سازی فرآیند محاسبات در تمامی نظام‌های پرداخت و صیانت از حقوق بازنشستگان سال ۱۴۰۵ است.

کد مطلب 6895395
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • مسعود IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      2 1
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      باسلام متاسفانه در حکم ما تغییرات عمل نشده است امیدوارم بررسی و مساعدت فرمایید باتشکر
    • ایرج IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      1 0
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      با سلام چرا معوقات باز نشستگان رانمیدهید اینها نوه دارم رفت و آمد دارن ممنون
    • حسین IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      2 0
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      حقوق بازنشستگی با دوبارخرید ازفروشگاه تمام میشود یا بایداجناس ارزان شود یا حقوق متناسب با گرانی افزایش پیدا کند
    • DE ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      1 0
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      واقعا با این حقوقهای ناچیز شرم آوره الان یک بازنشسته نباید کمتر از ۵۰ میلیون تومن بگیره
    • محمود یزدی IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      4 2
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      با سلام ،چون همیشه از عدالت در پرداخت صحبت می شود لازم دانستم سوال کنم ،پس چرا حقوق یک فرد باز نشسته در آموزش و پرورش با مقطع لیسانس از یک بازنشسته وزارتخانه دیگر با مقطع فوق لیسانس بیشتر است ؟ اگر چه در مجموع حقوق بازنشستگان عزیزو زحمت کش آموزش و پرورش هم با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی ناچیز است ،لذا غرض بنده مقایسه نیست بلکه منظورم پرداخت یکسان در مقابل سوابق و مدرک یکسان است ،عدالت بهترین هدیه ای است که خداوند را راضی و خلق خدا را در آرامش قرار می دهد ،زنده باد دلسوزان و حق طلبان جامعه

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