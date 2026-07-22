عبادی: ماندگاری پرستاران در جنوب کشور نیازمند حمایت ویژه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، در نشست شورای هماهنگی پرستاری استان بوشهر، از خدمات شبانه‌روزی پرستاران در ارائه مراقبت‌های سلامت و حضور مسئولانه آنان در شرایط سخت اقلیمی و روزهای دشوار کشور قدردانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان بوشهر در نظام سلامت کشور، اظهار داشت: استان‌های جنوبی علاوه بر شرایط آب‌وهوایی خاص، به دلیل استقرار صنایع بزرگ و نیاز روزافزون به خدمات درمانی، با چالش‌های متفاوتی در تأمین و نگهداشت نیروی انسانی روبه‌رو هستند و لازم است در سیاست‌گذاری‌های منابع انسانی، این شرایط به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، توسعه آموزش‌های بومی را یکی از راهکارهای مؤثر برای رفع کمبود نیروی انسانی دانست و افزود: معاونت پرستاری وزارت بهداشت از برنامه‌های مرتبط با ارتقای جایگاه بهیاران، افزایش ظرفیت آموزش در رشته‌های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری و تربیت نیروهای بومی متناسب با نیاز مناطق جنوبی حمایت می‌کند.

عبادی همچنین با تأکید بر اینکه رضایت مردم، مهم‌ترین شاخص موفقیت نظام سلامت است، خاطرنشان کرد: تحقق این هدف در گرو ایجاد انگیزه، حفظ کرامت و کاهش دغدغه‌های کارکنان نظام سلامت است؛ زیرا نیروی انسانی توانمند و باانگیزه، مهم‌ترین سرمایه نظام سلامت برای ارائه خدمات باکیفیت به مردم محسوب می‌شود.

وی با قدردانی از رویکرد مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در تقویت تعامل با جامعه پرستاری، بهبود روند پرداخت مطالبات و استفاده از ظرفیت گفت‌وگوی مستقیم با کارکنان، این اقدامات را گامی مؤثر در افزایش رضایت شغلی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی دانست.