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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۳

تشییع پیکر ۳۲ دانش‌آموز شهید مدرسه میناب؛ ایران عزادار دوستان ماکان

تشییع پیکر ۳۲ دانش‌آموز شهید مدرسه میناب؛ ایران عزادار دوستان ماکان

میناب- آیین تشییع پیکر مطهر ۳۲ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب با حضور پرشور مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه، آیین تشییع پیکر مطهر ۳۲ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب با حضور پرشور مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان آغاز شد.

آغاز آیین تشییع بقایای پیکر ۳۲ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب

این دانش‌آموزان در جریان حملات دشمن آمریکایی به شهادت رسیده بودند و پس از چندین هفته عملیات تفحص در محل مدرسه و محیط اطراف آن، ۶۲ قطعه از پیکرهای مطهر شهدا کشف شد.

پس از انجام آزمایش‌های ژنتیکی (DNA)، هویت این قطعات مشخص و تأیید شد که متعلق به پیکر ۳۲ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب است.

آیین تشییع این شهدای دانش‌آموز با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، فرهنگیان، دانش‌آموزان و مسئولان در فضایی آکنده از اندوه و حزن در حال برگزاری است.

آغاز آیین تشییع بقایای پیکر ۳۲ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب

کد مطلب 6895425

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    نظرات

    • IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      2 0
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      بنای مدرسه شجره طیبه باید به یادمان تبدیل بشه.. به همین صورتیکه هست باقی بمونه تا سند جنایت اپستین از ذهن نسل های بعد هم پاک نشه.. اثری از پیکر ماکان نصیری هنوز نیست اما ویرانه های مدرسه باید بمونه پیکر این کودک و خون همه دانش اموزان و معلمان با خاک این مدرسه در آمیخته و از بین بردن ویرانه‌ها درست نیست. یادمان بسازیم به یاد ماکان که هنوز در مدرسه است و به یاد همه همکلاسی‌ها و معلمهای ماکان.
    • علی IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      1 0
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      خدا انشالله به داد دل خانواده هاشون برسه چه درد وحشتناکی هستش غم عجیبی دارن این شهدای عزیز 🌹🌹🌹🌹🌹........................ خدا لعنت کنه آمریکا و اسرائیل و هر کسی که این کودک‌های بی گناه معصوم و معلمان عزیزشون رو شهید کرد و به هر طریقی توی این رذالت دخالت داشت خدا نگذره ازشون .

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