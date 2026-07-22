به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه، آیین تشییع پیکر مطهر ۳۲ دانشآموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب با حضور پرشور مردم، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مسئولان آغاز شد.
این دانشآموزان در جریان حملات دشمن آمریکایی به شهادت رسیده بودند و پس از چندین هفته عملیات تفحص در محل مدرسه و محیط اطراف آن، ۶۲ قطعه از پیکرهای مطهر شهدا کشف شد.
پس از انجام آزمایشهای ژنتیکی (DNA)، هویت این قطعات مشخص و تأیید شد که متعلق به پیکر ۳۲ دانشآموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب است.
آیین تشییع این شهدای دانشآموز با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، فرهنگیان، دانشآموزان و مسئولان در فضایی آکنده از اندوه و حزن در حال برگزاری است.
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