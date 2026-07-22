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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۳

برخورد کامیون با سواری دنا در رشت ۲ کشته برجا گذاشت

برخورد کامیون با سواری دنا در رشت ۲ کشته برجا گذاشت

رشت- سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت: برخورد کامیون با سواری دنا در محور سراوان رشت ۲ کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت.

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر از برخورد مرگبار یک دستگاه کامیون با خودروی سواری دنا در محور جنب پاسگاه سراوان رشت خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه در ساعت ۲۳:۲۹، سه دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به ارزیابی کارشناسان اورژانس در صحنه تصریح کرد: متأسفانه این حادثه دو فوتی بر جا گذاشت و دو مصدوم نیز پس از دریافت اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، با پایش مستمر علائم حیاتی و تحت مراقبت کامل کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان پورسینا منتقل شدند.

پورسان در پایان بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان تأکید کرد.

کد مطلب 6895426

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