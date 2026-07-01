سانحه دلخراش برای راکبان موتورسیکلت در جاده سنگر؛ یک نفر جان باخت

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۰:۳۸ امشب وقوع تصادف میان دو دستگاه موتورسیکلت در محور سنگر – جاده بازقلعهاکبر به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان گیلان اعلام شد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از پایگاههای نزدیک به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: کارشناسان اورژانس حاضر در صحنه از برجایماندن چهار حادثهدیده شامل سه مصدوم و یک فوتی خبر دادند.
سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه مداوا به بیمارستان پورسینای رشت منتقل شدند.
وی افزود: علت وقوع این تصادف توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است و گزارش تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
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