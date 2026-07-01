  1. استانها
  2. گیلان
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶

سانحه دلخراش برای راکبان موتورسیکلت در جاده سنگر؛ یک نفر جان باخت

سانحه دلخراش برای راکبان موتورسیکلت در جاده سنگر؛ یک نفر جان باخت

رشت- سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت: تصادف مرگبار موتورسیکلت‌ها در محور سنگر - باز قلعه‌ اکبر۳ مصدوم و یک فوتی بر جا گذاشت.

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۰:۳۸ امشب وقوع تصادف میان دو دستگاه موتورسیکلت در محور سنگر – جاده بازقلعه‌اکبر به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان گیلان اعلام شد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های نزدیک به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس حاضر در صحنه از برجای‌ماندن چهار حادثه‌دیده شامل سه مصدوم و یک فوتی خبر دادند.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه مداوا به بیمارستان پورسینای رشت منتقل شدند.

وی افزود: علت وقوع این تصادف توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است و گزارش تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6877033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها