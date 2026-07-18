بهزیستی فارس؛ از توسعه مراکز تخصصی تا توانمندسازی جامعه هدف

خبرگزاری مهر، گروه استانها: وقتی سخن از سازمان بهزیستی به میان میآید، ذهن بسیاری از مردم به سمت پرداخت مستمری یا حمایت از افراد دارای معلولیت و اقشار آسیبپذیر میرود؛ اما مأموریت این سازمان در سالهای اخیر بسیار فراتر از این نگاه سنتی تعریف شده است.
بهزیستی امروز در حوزههایی همچون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، سلامت روان، توانبخشی، حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست، سالمندان، زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، اشتغال، مسکن، اورژانس اجتماعی، مشاوره، غربالگری بینایی و شنوایی، مناسبسازی محیط شهری و توسعه مشارکتهای مردمی نقشآفرینی میکند؛ مجموعهای از خدمات که هدف نهایی آن، ارتقای کیفیت زندگی و توانمندسازی گروههایی است که بیش از دیگران در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند.
هفته بهزیستی نیز هر سال فرصتی برای مرور این مأموریتها و ارائه تصویری روشن از گستره خدمات این سازمان است؛ خدماتی که بسیاری از آنها کمتر در معرض دید افکار عمومی قرار میگیرد، اما تأثیر مستقیمی بر زندگی هزاران خانواده دارد.
در استان فارس نیز ادارهکل بهزیستی تلاش کرده است همزمان با این هفته، علاوه بر افتتاح پروژههای عمرانی و توسعه مراکز تخصصی، رویکرد جدید خود را که بر «توانمندسازی» به جای «حمایت صرف» استوار است، به نمایش بگذارد؛ رویکردی که توسعه اشتغال، استقلال اقتصادی مددجویان، گسترش خدمات تخصصی، بهرهگیری از فناوریهای نوین، تقویت خدمات پیشگیرانه و افزایش مشارکتهای مردمی را به عنوان ارکان اصلی خود دنبال میکند.
هفته بهزیستی ۱۴۰۵ در استان فارس، بیش از آنکه مجموعهای از افتتاح پروژهها و برنامههای مناسبتی باشد، روایتگر تغییری در نگاه به خدمات اجتماعی است؛ نگاهی که به جای حمایت مقطعی، بر توانمندسازی، استقلال اقتصادی، توسعه زیرساختهای تخصصی، استفاده از فناوریهای نوین و گسترش عدالت اجتماعی تأکید دارد.
توسعه مراکز تخصصی بهزیستی فارس؛ پاسخ به نیازهای رو به افزایش جامعه
حمید گودرزی مدیرکل بهزیستی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامههای هفته بهزیستی، گفت: برنامههای امسال تنها به افتتاح پروژهها محدود نیست، بلکه مجموعهای از اقدامات زیرساختی، تخصصی، فرهنگی و مردمی را شامل میشود که هدف نهایی آنها ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف و تحقق عدالت اجتماعی است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین محورهای برنامههای هفته بهزیستی، توسعه زیرساختهای تخصصی در نقاط مختلف استان است که با هدف افزایش دسترسی جامعه هدف به خدمات تخصصی و کاهش فاصله خدمات در شهرستانها انجام میشود.
مدیرکل بهزیستی فارس همچنین از افتتاح مرکز شبانهروزی نگهداری بیماران اعصاب و روان «حامی» در شهرستان ممسنی به عنوان یکی از مهمترین پروژههای امسال یاد کرد و افزود: این مرکز نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی، توانبخشی و مراقبتی بیماران اعصاب و روان خواهد داشت.
وی همچنین از افتتاح مراکز سالمندان امام علی (ع) در کازرون، مراکز سالمندان «نسیم»، «اقبال» و «مادربزرگ» در شیراز، مرکز روزانه توانبخشی کودکان «شهرراز» و مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی «رویش» خبر داد و افزود: توسعه این مراکز، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، زمینه دسترسی آسانتر جامعه هدف به خدمات تخصصی را در نقاط مختلف استان فراهم میکند.
به گفته گودرزی، افزایش جمعیت سالمندان، نیاز روزافزون به خدمات سلامت روان و توسعه خدمات توانبخشی، ضرورت ایجاد چنین مراکزی را دوچندان کرده است.
عبور از حمایت معیشتی؛ تمرکز بر اشتغال و استقلال اقتصادی
گودرزی با اشاره به این موضوع که یکی از مهمترین رویکردهای جدید سازمان بهزیستی، فاصله گرفتن از حمایت صرف و حرکت به سمت توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف است، گفت: افتتاح همزمان واحدهای مسکونی ویژه مددجویان، راهاندازی کارگاه سفالگری و فروشگاه عروسکسازی در شهرستان کازرون، حمایت از طرحهای بازیافت، توسعه مشاغل خرد، پرداخت تسهیلات خوداشتغالی و ایجاد کسبوکارهای کوچک، بخشی از برنامههای هفته بهزیستی در حوزه اشتغال و توانمندسازی است.
وی افزود: هدف از اجرای این برنامهها، ایجاد درآمد پایدار برای خانوادههای تحت پوشش و کاهش وابستگی آنان به حمایتهای مستقیم است؛ چراکه توانمندسازی اقتصادی، مهمترین گام برای بازگشت افراد به زندگی مستقل و افزایش کرامت اجتماعی آنان به شمار میرود.
فناوری؛ ابزاری برای عدالت در ارائه خدمات
مدیرکل بهزیستی فارس، توسعه خدمات هوشمند را از دیگر محورهای شاخص هفته بهزیستی دانست و اظهار کرد: امسال سامانه پیامکی کشوری ویژه افراد ناشنوا و کمشنوا آغاز به کار میکند تا این گروه بتوانند آسانتر از خدمات اورژانسی و حمایتی بهرهمند شوند.
وی همچنین از رونمایی سامانههای ملی «مراقب همراه» و «دستهای مهربان» در شهرستان نیریز خبر داد و افزود: این سامانهها با هدف تسهیل دسترسی جامعه هدف به خدمات تخصصی و افزایش کیفیت خدمات الکترونیک راهاندازی شدهاند.
گودرزی ادامه داد: همزمان با سیویکمین سال اجرای برنامه ملی غربالگری بینایی، پنج دستگاه پیشرفته غربالگری بینایی و شنوایی نیز به شهرستانهای بیضا، بختگان، داراب، آباده و سرچهان واگذار میشود که نقش مهمی در شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی و شنوایی کودکان خواهد داشت.
اورژانس اجتماعی؛ خدماتی که کمتر دیده میشود
مدیرکل بهزیستی فارس در ادامه با اشاره به اینکه یکی دیگر از محورهای مهم هفته بهزیستی، مناسبسازی محیط شهری برای افراد دارای معلولیت است؛ موضوعی که سالهاست به عنوان یکی از مطالبات اصلی این قشر مطرح میشود، گفت: اعطای نشان ملی دسترسپذیری، پیگیری رفع موانع فیزیکی در اماکن عمومی و تأکید بر رعایت استانداردهای مناسبسازی از جمله برنامههای مهم این هفته است.
وی تصریح کرد: تحقق عدالت اجتماعی زمانی معنا پیدا میکند که همه شهروندان، فارغ از شرایط جسمی، بتوانند از امکانات شهری، خدمات عمومی و فضاهای اجتماعی به صورت برابر استفاده کنند.
مدیرکل بهزیستی فارس، اورژانس اجتماعی را یکی از مهمترین خدمات این سازمان دانست و گفت: اجرای رژه خودروهای اورژانس اجتماعی، استقرار اتوبوسهای ارائه خدمات مشاورهای در جوار حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) و معرفی ظرفیتهای این بخش از طریق تورهای رسانهای، از جمله برنامههایی است که در هفته بهزیستی اجرا خواهد شد.
به گفته وی، این اقدامات با هدف افزایش آگاهی عمومی از خدمات اورژانس اجتماعی و جلب مشارکت مردم در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی انجام میشود.
حضور در میان مردم؛ رویکردی مردممحور
گودرزی با اشاره به این نکته که بهزیستی فارس در کنار برنامههای تخصصی، تلاش کرده است ارتباط مستقیم با جامعه هدف را نیز تقویت کند، گفت: دیدارهای چهرهبهچهره با مددجویان، بازدید از مراکز و منازل خانوادههای تحت پوشش، استقرار میزهای خدمت در مصلاهای نماز جمعه سراسر استان، اجرای طرح «میزبان کوچولو» و برگزاری مسابقات دوستانه فوتبال میان فرزندان خانههای کودک و نوجوان و مدیران بهزیستی، بخشی از برنامههای مردممحور این هفته است.
مدیرکل بهزیستی فارس در پایان تصریح کرد: این برنامهها علاوه بر شنیدن مستقیم مطالبات جامعه هدف، زمینه افزایش اعتماد عمومی و توسعه مشارکتهای مردمی در حمایت از اقشار آسیبپذیر را فراهم میکند.
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