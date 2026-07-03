اعزام ۴۰۰ زائر از کازرون برای حضور در مراسم وداع با قائد شهید امت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حسین حیاتی ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه قائد شهید امت، گفت: با شهادت امام امت زوایای پیش روی برای ادامه مسیر انقلاب برای ما روشن است و نقطه ابهامی وجود ندارد و با همه اعتقادمان باید در ادامه راه ایشان قدم برداریم.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب راه امام حسین(ع) را با ایستادگی و مقاومت در مقابل ابرقدرت‌ها احیا نمودند، ادامه داد: امام شهید با ایستادگی و مقاومت راه مقابله استکبار جهانی و یزید زمان را برای همگان تداعی نمود و این راه تا ظهور حضرت مهدی (عج) ادامه دار خواهد بود.

سرهنگ حیاتی با اشاره به تشکیل ستاد شهرستانی بزرگداشت در شهرستان کازرون تصریح کرد: ستاد بزرگداشت امام شهید در شهرستان کازرون از یک ماه پیش با مسئولیت حجت الاسلام مهبودی امام جمعه کازرون و زین العابدین نیک مرام فرماندار شهرستان کازرون فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون نشست‌های متعددی برای هماهنگی برنامه‌ها برگزار نموده است.

فرمانده سپاه شهرستان کازرون با بیان این که ۸ دستگاه اتوبوس از شهرستان کازرون اعزام خواهد شد، یادآور شد: با هماهنگی های صورت گرفته اعزم زائرین از بخش های جره و بالاده، خشت و کنارتخته هر بخش یک دستگاه اتوبوس برادر و یک دستگاه اتوبوس خواهر صورت خواهد گرفت و هماهنگی های لازم جهت اعزام عزیزانی که با خودرو شخصی نیز به نمایندگی از مردم دیار ۱۳۰۰ شهید را دارند در حال انجام است.

وی تأکید کرد: برای رفاه زائرین اعزامی به مراسم تشییع قائد امت تمامی هزینه‌های حمل‌ونقل، اسکان و پذیرایی این سفرها با مشارکت نهادها، خیران و مردم، به‌صورت کاملاً رایگان بوده و برای بزرگوارانی که به هر نحوی در مراسم موفق به شرکت نشده اند نیز برنامه هایی در سطح شهرستان برنامه ریزی شده است.