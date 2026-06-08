به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، آرزو ذکایی فر، درباره برنامه‌های ایجاد اشتغال، اظهار داشت: سازمان بهزیستی به‌ عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادهای متولی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مسئولیت ارائه خدمات حمایتی، توانبخشی، توانمندسازی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را بر عهده دارد با توجه به گستره جامعه هدف این سازمان و افزایش نیازها، تأمین منابع مالی پایدار و کافی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت و کمیت خدمات دارد.

وی افزود: اشتغال یکی از بنیادی‌ترین مؤلفه‌های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مددجویان و یکی از اهداف کلیدی سازمان‌های حمایتی محسوب می‌شود. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای افراد تحت حمایت نه‌تنها منجر به تأمین بخشی از نیازهای مالی آنان می‌شود بلکه نقش مهمی در افزایش عزت‌نفس، استقلال، سلامت روان و مشارکت اجتماعی ایفا می‌کند.اشتغال مددجویان به‌عنوان یک راهبرد مؤثر می‌تواند چرخه وابستگی به مستمری را کاهش داده و آنان را از دریافت‌کننده خدمات صرف به یک فرد فعال، مولد و مشارکت‌جو در جامعه تبدیل کند. این موضوع از دیدگاه اقتصادی نیز اهمیت بالایی دارد چون توسعه اشتغال موجب افزایش درآمد پایدار خانوار، کاهش فقر و ایجاد جریان‌های اقتصادی کوچک اما مؤثر در سطح محلات و جوامع می‌شود.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی گفت:‌ از منظر اجتماعی اشتغال افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، معتادان بهبودیافته و سایر گروه‌های هدف باعث افزایش امید به زندگی، ترمیم ساختار خانوادگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.علاوه بر این، اشتغال مددجویان موجب کاهش فشار بر منابع حمایتی و مستمری‌های سازمان‌های حمایتی می‌شود. هر میزان اشتغال پایدار که ایجاد شود از بار هزینه‌ای سازمان‌ها کاسته شده و منابع آزادشده می‌تواند برای حمایت از افراد دارای معلولیت شدید یا گروه‌های نیازمندتر صرف شود. این موضوع، کارآمدی و اثربخشی نظام حمایت اجتماعی را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

ذکایی فر بیان کرد: از سوی دیگر توانمندسازی شغلی مددجویان تنها با ارائه تسهیلات مالی محقق نمی‌شود بلکه آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، ارائه مشاوره‌های شغلی، تقویت مهارت‌های کسب‌وکار و ایجاد پیوند با بازار کار باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود. ایجاد شبکه‌های حمایتی، حمایت پس از اشتغال و مشارکت بخش خصوصی نیز از عوامل مؤثر بر موفقیت این مسیر است در مجموع اشتغال مددجویان گامی اساسی در مسیر خودکفایی، کرامت انسانی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای رفاه خانوار و افزایش تاب‌آوری اقتصادی جامعه است. سرمایه‌گذاری در حوزه اشتغال مددجویان نه‌تنها یک اقدام حمایتی بلکه یک رویکرد توسعه‌محور و آینده‌نگر برای ارتقای سلامت اجتماعی کشور به شمار می‌آید.

وی افزود: در همین راستا سال گذشته علیرغم تعیین تعهد ۴۰.۰۰۰ شغل در سامانه اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای سازمان بهزیستی اما با همت همکاران و مبتنی بر شناسایی و آماده سازی شغلی موفق به ایجاد ۴۴.۵۴۲ فرصت شغلی برای مددجویان سازمان شدیم که از این تعداد ۵۴ درصد بانوان و ۴۶ درصد آقایان را تشکیل می‌دادند. همچنین بیشترین رسته شغلی ایجاد شده بر اساس زیست بوم و بررسی زنجیره فروش محصولات توسط تسهیلگران شغلی به ترتیب در حوزه خدمات ۴۸ درصد، در حوزه کشاورزی و دامپروری ۳۰ درصد و در حوزه صنعتی ۲۲ درصد را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر بالغ بر ۵۳۰۰۰ نفر از مشوق های بیمه‌ای شامل خویش فرمایی، کارفرمایی و ارتقای کارآیی یا یارانه دستمزد بهره مند هستند.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی گفت: در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و توسعه خدمات اجتماعی، میزان تسهیلات تکلیفی اختصاص‌یافته به سازمان بهزیستی کشور در سال گذشته ۱۲.۷ همت بود که با همکاری بانک های عامل بخشی از آن جذب و در راستای ایجاد فرصت های شغلی مددجویان اختصاص یافت. در سال جاری با توجه به قوانین بالادستی از جمله ماده ۵۲ قانون احکام دائمی مبنی بر تعیین سهم دو دستگاه حمایتی یعنی بهزیستی و کمیته امداد در تسهیلات تکلیفی و تصمیم سیاست‌گذاران و تصویب آن در سال جاری سهم تسهیلات تکلیفی بهزیستی رشد چشمگیری را خواهد داشت.

ذکایی فر بیان کرد:‌ افزایش تسهیلات تکلیفی سازمان بهزیستی به معنای تقریبا دو برابر شدن منابع حمایتی است که می‌تواند نقطه عطفی در ارتقای سطح رفاه، توانمندسازی و خودکفایی جامعه هدف باشد.این افزایش در صورتی که با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مؤثر و همراهی سایر نهادها همراه شود، می‌تواند ده‌ها هزار فرصت شغلی جدید برای مددجویان ایجاد کند، سطح خدمات حمایتی و توانبخشی را به‌طور محسوسی ارتقا دهد و در نهایت به کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش عدالت اجتماعی کمک کند.