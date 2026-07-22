به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد اله داد مدیرعامل شرکت توانیر با تقدیر از مشارکت کمنظیر و حماسهآفرین مردم در بهینهسازی مصرف برق اعلام کرد: در روز گذشته (۳۰ تیر ۱۴۰۵)، رکورد بیسابقه کاهش ۱۵۲۰ مگاواتی مصرف برق در کشور به ثبت رسید که این دستاورد بزرگ، حاصل پیوستن هموطنان به پویش ملی «قرار همدلی» است.
الهداد با تشریح آخرین وضعیت شبکه سراسری برق کشور گفت: هموطنان عزیز در سراسر ایران با درک عمیق از شرایط بیسابقه گرمای هوا و بهویژه آسیبهایی که شبکه برق استانهای جنوبی به دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ اخیر متحمل شده بود، با همدلی و مدیریت هوشمندانه مصرف خود در منازل و محلهای کار، این رکورد درخشان را رقم زدند.
قدرت بیبدیل مشارکت مردمی در عبور از بحرانها
مدیرعامل توانیر با تأکید بر نقش محوری مردم در پایداری شبکه توزیع و انتقال تصریح کرد: تجربه نشان داده است در هر عرصهای که مردم پای کار آمدند، ما پیروزمندانه، با افتخار و موفق عمل کردیم. این کاهش ۱۵۲۰ مگاواتی بار دیگر ثابت کرد که پیوند میان مردم و خادمان صنعت برق، کلید حل سختترین چالشهای زیرساختی کشور است.
وی با تشکر صمیمانه و قدردانی از همراهی و مسئولیتپذیری تکتک شهروندان، خواستار تداوم این مشارکت مسئولانه شد و افزود: خواهشمندیم در چند هفته پیشرو نیز همین همدلی و مدیریت مصرف هوشمندانه استمرار داشته باشد تا ضمن حفظ پایداری شبکه سراسری، امکان برخورداری از نعمت برق پایدار و مطمئن برای یکایک هموطنانمان در سراسر کشور، بهویژه در مناطق گرمسیر جنوبی، فراهم بماند.
۱۵۲۰ مگاوات کاهش مصرف؛ معادل احداث چند نیروگاه و مصرف چند استان است؟
اله داد در ادامه به ابعاد فنی و ارزش اقتصادی این کاهش مصرف اشاره کرد و گفت: برای درک بهتر عظمت کار مردم، باید بدانیم که کاهش ۱۵۲۰ مگاواتی مصرف برق، معادل ظرفیت تولید ۳ نیروگاه بزرگ حرارتی متوسط (با ظرفیت تقریبی ۵۰۰ مگاوات برای هر نیروگاه) است؛ احداث چنین نیروگاههایی نیازمند سالها زمان و میلیاردها دلار سرمایهگذاری ارزی و ریالی است که مردم عزیز ما تنها با تغییرات ساده در رفتار مصرفی خود، بار ساخت آنها را از دوش شبکه برداشتند.
وی خاطرنشان کرد: این میزان صرفهجویی همچنین معادل کل مصرف برق دو استان متوسط کشور در اوج بار (مانند استانهای سمنان و خراسان شمالی به طور همزمان) است. این حجم از آزادشدن ظرفیت شبکه، پایدارترین ابزار ما برای جلوگیری از خاموشیهای ناخواسته و حفظ پایداری خطوط انتقال در کل کشور بوده است
مدیرعامل توانیر در پایان یادآور شد: هموطنان میتوانند با تداوم اقداماتی ساده نظیر تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه (دمای آسایش)، استفاده از دور کند کولرهای آبی و عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج بار ، در این جهاد ملی و "قرار همدلی" یاری رسان صنعت برق باشند.
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