به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه چهاربانده شدن محور سمنان–فیروزکوه بیان کرد: این پروژه به طول ۳۷ کیلومتر از سال ۱۳۹۱ آغاز شده که تاکنون ۱۰ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده و ۲۷ کیلومتر باقی‌مانده به دلیل مشکلات پیمانکاری و موانع اجرایی با تأخیر مواجه شده بود.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده و همکاری شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، قراردادهای مربوط به دو قطعه باقی‌مانده پروژه نهایی شده و هر دو پیمانکار در حال تجهیز کارگاه هستند.

معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه برای نخستین بار، اعتبار مورد نیاز کل پروژه به‌طور کامل تأمین شده در حالی که در دولت جدید اعتبارات عمدتاً به پروژه‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی اختصاص یافته است، تاکید کرد: این پروژه به دلیل مطالبه جدی مردم به‌صورت ویژه مورد حمایت قرار گرفته است.

ایلیات ابراز امیدواری کرد با آغاز فعالیت پیمانکاران، عملیات اجرایی پروژه حداکثر تا یک ماه آینده به‌طور جدی آغاز شود و روند تکمیل این محور شتاب بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار تصادفات این مسیر گفت: اگرچه اجرای پروژه نقش مهمی در ارتقای ایمنی خواهد داشت، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تصادفات ناشی از سرعت غیرمجاز و رعایت نکردن فاصله طولی میان خودروها است.