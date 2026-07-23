قیمت عمده میوه و سبزیجات اعلام شد+جدول

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت عمدهفروشی محصولات کشاورزی در میدان بزرگ میوه و ترهبار تهران برای هفته جاری و تا ۴ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد.
میانگین قیمت میوه امسال بسیار بالاتر از نرخ آنها در مشابه سال گذشته است. در این بازار هر کیلوگرم انگور با توجه به نوع و کیفیت آن از حدود ۱۰۰ هزار تومان شروع و تا ۳۰۰ هزار تومان میرسد. آلبالو در هر کیلوگرم حدود ۲۰۰ تا ۳۵۰ و گیلاس بالای ۳۰۰ هزار تومان است.
در بازار میوههای وارداتی هر کیلوگرم انبه بین ۳۵۰ تا ۶۵۰ هزار تومان بسته به کیفیت و کشور مبدا (هندوستان و پاکستان) متفاوت است.
بر اساس قانون تنظیم بازار، قیمت عمده محصولات با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی به دلیل هزینههای حملونقل، اجارهبها و... باید در خردهفروشیهای سطح شهر عرضه و به فروش برسد.
در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی میآید.
قیمت عمده میوه و سبزیجات در بازه زمانی مشابه سال گذشته (۷ مرداد ۱۴۰۴) از اینجا قابل مشاهده است.
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