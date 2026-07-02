قیمت عمده میوه و سبزیجات اعلام شد+جدول

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت عمده‌فروشی محصولات کشاورزی در میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران برای هفته جاری تا ۱۴ تیر ۱۴۰۵ مشخص شد.

انواع میوه و سبزیجات در بازار داخل در فصل تابستان متنوع بوده اما قیمت‌ها بالا است. برخی عنوان می‌کنند این گرانی به معنای گران‌فروشی نیست و کاهش قدرت خرید مردم و عدم تناسب میزان دستمزد با نرخ تورم سبب شده تا مردم توان خرید همچون دهه قبل را نداشته باشند.

اکبر یاوری، رئیس اتحادیه صنف بارفروشان تهران هم عنوان کرده است، نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، جذابیت صادرات محصولات باغی و کشاورزی را دوچندان کرده است؛ موضوعی که متأسفانه منجر به کاهش عرضه در بازار داخلی و ایجاد نوسان در قیمت‌ها شده است.

به گفته این فعال بازار میوه و صیفی‌جات، در روزهای اخیر، بخش قابل‌توجهی از تولیدات استان گلستان به‌صورت صنعتی جذب کارخانجات فرآوری شده است. همزمان، حجم عرضه از استان اصفهان محدود بوده و محصول منطقه سرپل‌ذهاب نیز به‌تنهایی توان پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارد؛ وضعیتی که با افزایش مصرف در ایام ماه محرم همراه شده و قیمت سیب‌زمینی را در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران به بازه ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان رسانده است. بنابراین، در شرایط کنونی که صادرات به‌دلیل نوسان نرخ ارز توجیه اقتصادی پیدا کرده، لازم است با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از جمله مدیریت و محدودیت مقطعی صادرات و افزایش عرضه در بازار داخل در جهت تعادل قیمت‌ها و رفاه حال مصرف‌کنندگان گام برداشته شود.

یاوری تاکید کرده است، افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید شامل نرخ دستمزد، حمل‌ونقل و نهاده‌های کشاورزی از عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر قیمت تمام‌شده محصولات است که ضرورت توجه ویژه به این بخش را دوچندان کرده است.

در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی می‌آید. بر اساس قانون تنظیم بازار، قیمت عمده محصولات با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی به دلیل هزینه‌های حمل‌ونقل، اجاره‌بها و... باید در خرده‌فروشی‌های سطح شهر عرضه و به فروش برسد.