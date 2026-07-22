مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم سیار انتقال خون استان کرمانشاه روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه در شهرستان قصرشیرین مستقر خواهد شد تا امکان اهدای خون برای شهروندان این شهرستان و زائران فراهم شود.
وی افزود: این تیم در مجتمع اداری انتقال خون قصرجدید، جنب فرمانداری مستقر خواهد بود و فرآیند خونگیری تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه دارد تا داوطلبان بتوانند با حضور در محل، خون خود را اهدا کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت تأمین مستمر ذخایر خونی، تصریح کرد: مشارکت مردم در برنامههای اهدای خون نقش مهمی در تأمین خون سالم و فرآوردههای خونی مورد نیاز مراکز درمانی دارد و استمرار این مشارکت، پاسخگویی به نیاز بیماران را امکانپذیر میکند.
میرزاده در پایان از شهروندان قصرشیرین و مناطق همجوار دعوت کرد با حضور در این برنامه انساندوستانه، در نجات جان بیماران نیازمند سهیم شوند و با اهدای خون، به تقویت ذخایر خونی استان کمک کنند.
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