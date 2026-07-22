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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

وقوع ۲ حادثه رانندگی در جاده‌های استان سمنان؛ سه نفر مصدوم شدند

وقوع ۲ حادثه رانندگی در جاده‌های استان سمنان؛ سه نفر مصدوم شدند

سمنان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع دو حادثه رانندگی طی شب گذشته در جاده‌های استان خبر داد و گفت: سه نفر در این حوادث مصدوم شدند.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به دو حادثه رانندگی طی شب گذشته در جاده های استان خبر داد و بیان کرد: این حوادث فوتی نداشت اما مصدومیت سه نفر را رقم زد.

وی به حادثه برخورد دو تریلی و کامیونت ایسوزو کیلومتر ۹۱ جاده دامغان به سمنان اشاره داشت و ادامه داد: تیم پایگاه آهوان به تنها مصدوم حادثه امداد رسانی لازم را کرده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان از سقوط پراید در پل کیلومتر شش محور آرادان به سرخه خبر داد و اظهار کرد: این حادثه دو مصدوم بر جای گذاشته است.

باغبان اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم برای پیشگیری از این حوادث تلخ حتما قوانین راهنمایی و رانندگی را به دقت رعایت کرده و با هوشیاری طی مسیر کنند.

کد مطلب 6895560

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