هشدار پلیس شاهرود به والدین؛ سوئیچ ماشین را در اختیار کودکان ندهید

سرهنگ علیرضا شائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تداوم طرحهای نظارتی پلیس در سطح معابر شهری تاکید کرد و ادامه داد: مأموران پلیس راهور شهرستان شاهرود حین کنترل ترافیک و رصد تخلفات حادثهساز، دو دستگاه خودروی سواری شامل یک دستگاه پراید و یک دستگاه ریو را متوقف کردند.
وی ادامه داد: طی بررسیهای انجامشده مشخص شد رانندگان آنها به ترتیب یک کودک ۱۰ ساله و یک نوجوان ۱۴ ساله و هر دو فاقد گواهینامه رانندگی هستند.
فرمانده انتظامی شاهرود توضیح داد: با توجه به مخاطرات جدی رانندگی افراد فاقد شرایط قانونی و احتمال وقوع حوادث جبرانناپذیر، هر دو خودرو ریو و پراید توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.
شائینی از معرفی متخلفان نیز برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح خبر داد و یادآور شد: رانندگی بدون گواهینامه برابر ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب میشود.
وی تاکید کرد: مالکان وسایل نقلیه نیز باید نسبت به مسئولیت قانونی خود آگاه باشند، زیرا در اختیار قرار دادن خودرو به افراد فاقد گواهینامه میتواند به عنوان تسهیل در وقوع جرم، برای آنان نیز مسئولیت قانونی و تبعات قضایی به دنبال داشته باشد.
فرمانده انتظامی شاهرود خاطر نشان کرد: از خانوادهها تقاضامندیم با نظارت بیشتر بر فرزندان خود، از قرار دادن سوئیچ خودرو در اختیار کودکان و نوجوانان خودداری کنند.
وی اضافه کرد: پلیس با هرگونه تخلف حادثهساز که امنیت و جان شهروندان را به خطر اندازد، بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
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