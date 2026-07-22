خبرگزاری مهر، گروه استانها: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی با تشریح مهمترین اقدامات ادارهکل زندانهای استان در چهار ماهه نخست سال، از توسعه خدمات قضایی الکترونیک، اجرای برنامههای کاهش جمعیت کیفری، گسترش آموزشهای مهارتی، حمایت از اشتغال زندانیان و افزایش نظارتهای قضایی خبر داد و گفت: رویکرد دستگاه قضایی در استان، تأمین همزمان امنیت، رعایت حقوق زندانیان و فراهم کردن زمینه بازگشت مؤثر آنان به جامعه است.
احمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد ادارهکل زندانهای خراسان جنوبی در چهار ماهه نخست سال اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور و محدودیتهای موجود، مجموعه زندانهای استان با برنامهریزی منسجم و هماهنگی میان بخشهای مختلف، مأموریتهای قانونی خود را در حوزههای امنیتی، قضایی، اصلاحی و حمایتی به شکل مطلوب دنبال کرد.
وی افزود: در این مدت، حفظ امنیت و انتظام مراکز اصلاحی و تربیتی، صیانت از حقوق قانونی زندانیان، اجرای سیاستهای کاهش جمعیت کیفری و استمرار خدمات قضایی و اصلاحی به صورت همزمان در دستور کار قرار داشت.
بیش از ۹۷ درصد رسیدگیهای قضایی به صورت الکترونیکی انجام شد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی، توسعه خدمات قضایی الکترونیک را یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره برشمرد و گفت: بیش از ۹۷ درصد رسیدگیهای قضایی زندانیان به صورت الکترونیکی انجام شد که این اقدام علاوه بر تسریع در رسیدگی به پروندهها، موجب کاهش اعزام و بدرقه زندانیان، کاهش هزینهها و مخاطرات امنیتی و افزایش بهرهوری در فرایندهای قضایی شد.
قاسمی با اشاره به ثبت بالاترین آمار اعطای مرخصی به محکومان واجد شرایط افزود: این مرخصیها پس از بررسی دقیق وضعیت افراد و با رعایت کامل ضوابط قانونی اعطا شد که ضمن حمایت از خانواده زندانیان، نقش مؤثری در مدیریت جمعیت کیفری نیز ایفا کرد.
توزیع متناسب زندانیان برای ارتقای امنیت
وی رعایت اصل پراکندگی و توزیع متناسب زندانیان بر اساس ظرفیت و شرایط امنیتی زندانها را از دیگر اقدامات شاخص این مدت عنوان کرد و گفت: اجرای این سیاست از تمرکز نامتعارف جمعیت کیفری در برخی مراکز جلوگیری کرده و زمینه حفظ نظم، امنیت و مدیریت مطلوبتر زندانها را فراهم آورده است.
اشتغال زندانیان با وجود محدودیتها ادامه یافت
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی درباره وضعیت اشتغال زندانیان اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری، ۲۰۷ نفر از مددجویان در بخشهای مختلف اشتغال کارگاهی مشغول به کار شدند.
وی کاهش این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ناشی از شرایط خاص کشور، اعزام گسترده زندانیان واجد شرایط به مرخصیهای طولانیمدت و کاهش موقت ظرفیت کارگاهها دانست و افزود: هماکنون حدود ۲۰ درصد زندانیان واجد شرایط در فعالیتهای شغلی مشارکت دارند که بیشترین سهم اشتغال مربوط به زندانیان رأیباز و اعزام به کار در شرکتها و مؤسسات طرف قرارداد بنیاد تعاون زندانیان است.
حمایت از اشتغال پس از آزادی
قاسمی با اشاره به برنامههای حمایتی پس از آزادی زندانیان گفت: توانمندسازی، مهارتآموزی، آموزش کارآفرینی، اعطای تسهیلات مالی، صدور گواهینامههای مهارتی بدون درج نام زندان، ایجاد بانک اطلاعاتی فرصتهای شغلی و معرفی افراد به بازار کار از مهمترین اقدامات مرکز مراقبت بعد از خروج است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری، ۳۸ نفر برای دریافت تسهیلات اشتغال به بانکهای عامل معرفی شدهاند که تاکنون بیش از ۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال تسهیلات جذب شده است.
آموزش مهارتی برای ۲۹۱ زندانی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی با اشاره به توسعه آموزشهای مهارتی اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال، ۲۸ دوره آموزشی تخصصی در رشتههای فنی، خدماتی، کشاورزی و صنایعدستی برگزار شد که ۲۹۱ نفر از زندانیان در آن شرکت کردند.
وی افزود: تمامی شرکتکنندگان پس از پایان دوره در آزمونهای نهایی حضور یافتند و افراد واجد شرایط موفق به دریافت گواهینامه رسمی مهارت بدون درج نام زندان شدند؛ گواهینامهای که از اعتبار ملی و بینالمللی برخوردار بوده و زمینه بهرهمندی از تسهیلات اشتغال پس از آزادی را فراهم میکند.
بهرهمندی ۵۵ زندانی از عفو
قاسمی با اشاره به استمرار سیاستهای ارفاقی دستگاه قضایی گفت: در چهار ماهه نخست سال، ۵۵ نفر از زندانیان از عفو مقام معظم رهبری بهرهمند شدند.
وی ادامه داد: همچنین سه هزار و ۷۰ زندانی در قالب ۹ هزار و ۲۷۴ نوبت مرخصی از این تسهیلات استفاده کردند و ۳۹۰ محکوم واجد شرایط نیز با استفاده از مرخصی پایان حبس آزاد شدند.
امنیت پایدار همراه با رعایت حقوق زندانیان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجامشده در شرایط خاص کشور اظهار کرد: افزایش آمادگی حفاظتی و انتظامی، بازنگری برنامههای امنیتی، حضور مستمر قضات در زندانها، تدوین دستورالعمل واحد برای اخذ تأمین مناسب، استمرار خدمات درمانی، بهداشتی و رفاهی و همچنین توجه ویژه به سلامت جسمی و روانی زندانیان و کارکنان از مهمترین اقدامات انجامشده در این حوزه بوده است.
وی تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هدف تأمین امنیت پایدار، حفظ حقوق زندانیان و استمرار خدمات ضروری در شرایط مختلف اجرایی شده است.
آزادی ۳۱۷ زندانی با اجرای طرح پایش پروندهها
قاسمی اجرای طرح استانی پایش پروندههای قضایی زندانیان را از ابتکارات مهم استان دانست و گفت: در قالب این طرح، برای یک هزار و ۷۲۵ پرونده پیشنهاد بهرهمندی از تأسیسات قانونی به مراجع قضایی ارسال شد که با ۷۰۱ مورد موافقت شد.
وی افزود: اجرای این طرح منجر به آزادی مستقیم ۳۱۷ زندانی، بهرهمندی ۱۹۷ نفر از آزادی مشروط و اعمال تعلیق اجرای مجازات برای ۲۱۳ نفر شد که تأثیر قابل توجهی در کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان داشته است.
توسعه زیرساختها و اشتغال، اولویت زندانهای استان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی در پایان با تشریح برنامههای پیشرو گفت: توسعه زیرساختهای امنیتی و هوشمندسازی زندانها، ارتقای رفاه کارکنان، گسترش برنامههای اصلاحی، فرهنگی، درمانی و مهارتآموزی، حمایت از خانواده زندانیان و توسعه اشتغال پایدار از مهمترین اولویتهای ادارهکل زندانهای استان تا پایان سال خواهد بود.
قاسمی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این برنامهها، تحقق سیاستهای کاهش جمعیت کیفری، اصلاح و بازاجتماعیسازی مؤثر زندانیان، پیشگیری از تکرار جرم و افزایش امنیت و آرامش اجتماعی در جامعه است.
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