  1. سیاست
  2. مجلس
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

‏ادعای ترامپ درباره درخواست ایران برای مذاکره درست نیست

‏ادعای ترامپ درباره درخواست ایران برای مذاکره درست نیست

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ادعای رئیس‌جمهور آمریکا درخصوص درخواست ایران برای مذاکره به هیچ عنوان مقرون به صحت نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ادعای ترامپ درخصوص درخواست ایران برای مذاکره به هیچ عنوان مقرون به صحت نیست. به نظر می رسد ترامپ برای خلاصی از باتلاقی که در آن گرفتار شده، باید به دنبال مسیرهای بهتری باشد. دروغ های تکراری دیگر حتی باعث آرامش کوتاه‌مدت بازارها هم نمی‌شود.»

کد مطلب 6895684
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها