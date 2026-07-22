‏ادعای ترامپ درباره درخواست ایران برای مذاکره درست نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه خود در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: «ادعای ترامپ درخصوص درخواست ایران برای مذاکره به هیچ عنوان مقرون به صحت نیست. به نظر می رسد ترامپ برای خلاصی از باتلاقی که در آن گرفتار شده، باید به دنبال مسیرهای بهتری باشد. دروغ های تکراری دیگر حتی باعث آرامش کوتاهمدت بازارها هم نمیشود.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ادعای رئیسجمهور آمریکا درخصوص درخواست ایران برای مذاکره به هیچ عنوان مقرون به صحت نیست.
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