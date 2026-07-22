به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، با توجه به احتمال قطعی برق در فصل تابستان و به‌منظور کاهش بار مصرفی دانشگاه در ساعات اوج مصرف، دفتر فنی و عمرانی دانشگاه اجرای پروژه نصب دیزل‌ژنراتورها را در دستور کار قرار داد.

در قالب این پروژه، تمامی اقدامات مورد نیاز از جمله آماده‌سازی فضا، کابل‌کشی، اتصال دیزل‌ژنراتورها به تابلوهای برق مصرفی، طراحی و اجرای تأسیسات مربوطه انجام شد و در نتیجه، دیزل‌ژنراتورهای ساختمان‌های فناوری اطلاعات، دانشکده شیمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده الهیات و ادیان، دانشکده علوم زمین، معاونت فرهنگی، مرکز سنجش از دور، خوابگاه خواهران و دانشکده زیست‌فناوری راه‌اندازی و وارد مدار بهره‌برداری شدند.

همچنین، دفتر فنی و عمرانی دانشگاه اعلام کرد که عملیات آماده‌سازی و خرید دو دیزل‌ژنراتور دیگر برای ساختمان‌های هسته‌ای و دانشکده حقوق نیز در حال انجام است و پس از تکمیل مراحل اجرایی، این واحدها نیز به سامانه برق اضطراری مجهز خواهند شد.

اجرای این پروژه گامی مؤثر در افزایش پایداری شبکه برق دانشگاه، تداوم ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمان قطعی برق و مدیریت مصرف انرژی در دوره‌های اوج بار به شمار می‌رود.