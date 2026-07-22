به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جشنواره لوکارنو ۲۰۲۶ از جیمز گری، به عنوان «آخرین رماننویس بزرگ سینمای آمریکا»، با اهدای جایزه پلنگ افتخاری تجلیل میکند.
جیونا نازارو مدیر هنری این جشنواره با اشاره به فیلمهای وی از آنها به عنوان مجموعهای غنی از آثاری یاد کرد که بازتابی از پراکندگی قومیتهای مذهبی، فیلم نوآر، ادبیات روسیه و آمریکای شمالی است.
گری این جایزه را روز یکشنبه ۹ آگوست (۱۸ مرداد) در میدان بزرگ این شهر سوئیسی دریافت خواهد کرد و پس از آن جدیدترین فیلم وی یعنی «ببر کاغذی»، نمایش داده خواهد شد. ۲ فیلم کلیدی از گری، «ما مالک شب هستیم» (۲۰۰۷) و «دو عاشق» (۲۰۰۸)، نیز در برنامه این دوره جشنواره جای دارد.
مدیر لوکارنو درباره این فیلمساز گفت: جیمز گری از زمان دریافت شیر نقرهای ونیز برای فیلم «اودسای کوچک» (۱۹۹۴) در ۲۵ سالگی، حرفه منحصر به فردی را با واقعگرایی نافذ که ریشه در تربیت وی در جامعه یهودی - روسی نیویورک دارد، رقم زده است.
در بیانیه جشنواره آمده است: فیلمهایی مانند «یاردز» (۲۰۰۰)، «ما مالک شب هستیم» (۲۰۰۷)، «دو عاشق» (۲۰۰۸) و «مهاجر» (۲۰۱۳)، جایگاه گری را به عنوان یکی از صداهای هنری متفاوت سینمای آمریکا تثبیت کردند؛ فیلمسازی که دغدغهاش دنیای زیرزمینی تبهکاران است، با جزئیاتی دقیق چون پرترههای خانوادگی که در عین حال تلفیقی از سینمای کلاسیک مولف آمریکایی و اروپایی را به رخ می کشند.
برگزارکنندگان لوکارنو در ستایش گری عنوان کردند: همزمان با تثبیت جایگاه گری به عنوان یکی از فیلمسازان آمریکایی که در صدر جای دارد، کاوشهای او درباره وعده اغلب دستنیافتنی رویای آمریکایی در طول دهه گذشته، به حوزههای موضوعی متنوعتری از جمله کاوشهای استعماری، سفر فضایی و تعصب نژادی، گسترش یافته که «شهر گمشده زد» (۲۰۱۶) با چارلی هانام و رابرت پتینسون، «به سوی ستارگان» (۲۰۱۹) با برد پیت و «زمان آرماگدون» (۲۰۲۲) با آنتونی هاپکینز از جمله آنها هستند.
فیلم «ببر کاغذی» امسال در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمد و جشنواره فیلم نیویورک ۲۰۲۶ را افتتاح خواهد کرد.
نازارو از گری به عنوان فیلمسازی با حساسیت اومانیستی یاد کرد که با دانشی عمیق در ژانرهایی مانند علمی تخیلی و ماجراجویی تجربه کسب کرده و در عین حال هویت و صدای هنری خود را حفظ کرده است.
وی افزود: تجلیل از جیمز گری در جشنواره فیلم لوکارنو به معنای ادای احترام به یک هنرمند منحصر به فرد و بینظیر است، فیلمسازی که به زبان سینما صحبت میکند و میداند چگونه آن را به نسلهای آینده منتقل کند.
پیش از این چهرههای برجسته شامل فرانچسکو رزی، کلود گورتا، برونو گانز، کلودیا کاردیناله، جانی تو، هری بلافونته، پیتر-کریستین فوتر، سرجیو کاستلیتو، اوتار اوسلیانی، ویکتور اریس، مارلن خوتسیف، بول اوگیه، ماریو آدورف، جین برکین، فردی او.مورر، دانته اسپینوتی، کاستا گاوراس، تسای مینگ لیانگ و شاهرخ خان این جایزه را دریافت کردهاند. برنده سال پیش هم جکی چان بود.
هفتاد و نهمین دوره لوکارنو از ۵ تا ۱۵ آگوست (۱۴ تا ۲۴ مرداد) برگزار می شود.
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