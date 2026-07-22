رویداد ملی اقلیم شعر در زنجان آغاز به کار کرد

رویداد ملی اقلیم شعر در رشته های شعر کلاسیک الف و ب، شعر نو و نیمایی از صبح چهارشنبه در مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان زنجان با هدف شناسایی، پشتیبانی و ارتقای دانش شاعران جوان کار خود را آغاز کرده است تا دوم مردادماه امسال ادامه خواهد داشت.

این رویداد آموزشی- فرهنگی با هدف گسترش عدالت آموزشی، شناسایی استعدادهای جوان و ارتقای دانش شاعران برگزار می‌شود و برگزیدگان آن به مرحله پیشرفته جشنواره بین‌المللی شعر فجر راه خواهند یافت.

رویداد ملی اقلیم شعر با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران، دفتر ادبیات و زبان فارسی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و با حضور شاعران استان‌های زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، تهران، قزوین، کردستان، همدان و قم برگزار می شود.

در این دوره آموزش های تخصصی در حوزه شعر کلاسیک و شعر سپید با تدریس اساتید برجسته و با محوریت اصلی تمرکز زدایی فعالیت‌های فرهنگی و هنری از مرکز با رویکرد، توزیع عادلانه فرصت‌ها و گسترش عدالت آموزشی در سراسر کشور برگزار می شود.

زنجان میزبانی یکی از دو بخش اصلی اقلیم شعر برای نیمه شمالی کشور است، در این دوره ۱۰ شاعر از استان زنجان و از هر یک از دیگر استانهای شرکت کننده پنج شاعر شرکت دارند.

سعید بیابانکی، ابراهیم اسماعیلی اراضی و مرتضی امیری در این دوره، آموزش های لازم را به شرکت کنندگان ارایه خواهند کرد.