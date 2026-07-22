مهاجرانی: صیادان با وجود سختی شرایط حافظ امنیت غذایی کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی در جریان سفر به جنوب سیستان و بلوچستان ظهر چهارشنبه از اسکله سنگی شهرستان کنارک بازدید و از نزدیک با صیادان و ملوانان این بندر دیدار و گفت‌وگو کرد و ضمن قدردانی از تلاشهای صیادان وفعالان حوزه دریایی، نقش آنان را در تأمین امنیت غذایی کشور حائز اهمیت دانست.

سخنگوی دولت گفت: صیادان و ملوانان با وجود گرمای هوا و شرایط شرجی منطقه، با تلاش و همت مثال‌زدنی در مسیر تأمین معیشت مردم وحفظ امنیت غذایی کشور گام برمی‌دارند.

مهاجرانی بابیان اینکه حامل پیام رئیس‌جمهور است، افزود: رئیس‌جمهور از تلاشهای مردم درحفظ وحدت وهمدلی قدردانی کرده و برعبور عزتمندانه و موفق کشور ازشرایط کنونی تأکید دارد.

وی همچنین با گفتگوی مستقیم باصیادان، در جریان مسائل و دغدغه‌های آنان قرار گرفت و بر اهتمام دولت برای پیگیری مطالبات و حمایت از فعالان این حوزه تأکید کرد.