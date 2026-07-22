بازدید سخنگوی دولت از بیمارستان امام علی(ع) چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، ظهر چهارشنبه در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان با همراهی علیرضا شهرکی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، با حضور در بیمارستان امام علی(ع) چابهار، از نزدیک در جریان روند خدمترسانی، مسائل و مشکلات این مرکز درمانی قرار گرفت و بر پیگیری مطالبات حوزه سلامت و تقویت زیرساختهای درمانی منطقه تأکید کرد.
علیرضا نورا، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار، با تشریح مهمترین اولویتهای حوزه سلامت شهرستان، گستردگی جغرافیایی منطقه، افزایش جمعیت، شرایط راهبردی چابهار و ضرورت توسعه زیرساختهای درمانی را از مهمترین دلایل نیاز به توجه ویژه دولت در بخش بهداشت و درمان عنوان کرد.
وی همچنین بر ضرورت مشارکت مؤثر بخش خصوصی و خیرین سلامت در توسعه زیرساختهای درمانی تأکید کرد و افزود: فراهمسازی بسترهای قانونی و حمایتی از سوی دولت برای حضور سرمایهگذاران و خیرین میتواند نقش مهمی در ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان ایفا کند.
فرماندار ویژه چابهار با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماریهای ناشی از پشه آئدس، خواستار توجه ویژه وزارت بهداشت به اجرای برنامههای پیشگیرانه، تأمین امکانات و تقویت اقدامات مراقبتی در شهرستان شد.
در ادامه، مهاجرانی ضمن استماع گزارشهای ارائهشده، اظهار داشت: مسائل، مشکلات و نیازهای حوزه بهداشت و درمان، بهویژه موضوعات مربوط به بیمارستان امام علی(ع) چابهار، در مکاتبات و گزارشهای رسمی به محضر رئیسجمهور محترم منعکس خواهد شد و با قید فوریت در دستور پیگیری قرار میگیرد.
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