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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

هشدار هواشناسی برای بارش‌های موسمی در سیستان و بلوچستان

هشدار هواشناسی برای بارش‌های موسمی در سیستان و بلوچستان

زاهدان- رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان از صدور هشدار زرد در پی بارش‌های موسمی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ملاشاهی بیان کرد: از بعدازظهر چهارشنبه تا پایان وقت یکشنبه (۳۱ تیر تا ۴ مرداد)، رگبار باران، رعدوبرق، تندبادهای شدید و لحظه‌ای و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ، شهرستان‌های نیک‌شهر، مهرستان، لاشار، گلشن، قصرقند، فنوج، سیب‌وسوران، سرباز، سراوان، راسک، دشتیاری، خاش، تفتان، چابهار، بمپور، ایرانشهر و ارتفاعات جنوبی زاهدان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان با توصیه به شهروندان گفت: از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی خودداری کنند، از فعالیت‌های کوهنوردی بپرهیزند و دامداران نیز با اتخاذ تمهیدات لازم، نسبت به کاهش خسارات احتمالی اقدام کنند.

کد مطلب 6895697

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