حمزه امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز ثبتنام طرح «آشیان» ویژه زوجهای جوان در شهر چابهار خبر داد و گفت: در مرحله نخست اجرای این طرح، ۲۰۰ واحد مسکونی استیجاری برای اسکان زوجهای جوان پیشبینی شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: این طرح با هدف حمایت از زوجهای جوان، تسهیل دسترسی به مسکن مناسب و کمک به کاهش دغدغههای حوزه سکونت خانوادههای جوان اجرا میشود.
وی افزود: در مرحله نخست، ۲۰۰ واحد مسکونی استیجاری در سایت مرادآباد چابهار به این طرح اختصاص یافته و ظرفیت ثبتنام نیز برای ۲۰۰ زوج جوان در نظر گرفته شده است که اولویت با ساکنان محلات هدف بازآفرینی شهری خواهد بود.
امیریان با بیان اینکه ثبتنام این طرح از ساعت ۱۲ روز سهشنبه ۳۰ تیرماه آغاز شده و تا پایان روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: متقاضیان واجد شرایط میتوانند در بازه زمانی اعلامشده با مراجعه به سامانه طرحهای حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان اجرای طرح «آشیان» را گامی در راستای تحقق سیاستهای حمایتی دولت در بخش مسکن دانست و گفت: فراهم کردن بستر مناسب برای دسترسی زوجهای جوان به مسکن، یکی از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی است و این ادارهکل نیز با اجرای طرحهای حمایتی، در مسیر تأمین امنیت سکونتی و ارتقای کیفیت زندگی خانوارهای جوان گام برمیدارد.
وی ابراز امیدواری کرد با استقبال متقاضیان و تداوم اجرای اینگونه طرحها، زمینه بهرهمندی تعداد بیشتری از زوجهای جوان از فرصتهای حمایتی بخش مسکن در جنوب سیستان و بلوچستان فراهم شود.
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