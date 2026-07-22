  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

حسین خیری‌نیا رئیس فدراسیون اسکیت شد

حسین خیری‌نیا رئیس فدراسیون اسکیت شد

حسین خیری‌نیا به عنوان رئیس جدید فدراسیون اسکیت انتخاب و معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت به منظور انتخاب رئیس جدید این فدراسیون، صبح امروز (چهارشنبه) به ریاست سید محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و با حضور مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، محمدرضا فضلی سرپرست فدراسیون و سایر اعضای مجمع برگزار شد.

در انتخابات رئیس جدید این فدراسیون، مریم بخشی، حسین خیری‌نیا، صادق ظهیری‌نسب و محمد عجم خراسانی، چهار رقیبی بودند که تایید شده بودند که ظهیری‌نسب و عجم خراسانی انصراف دادند تا انتخابات با حضور بخشی و خیری‌نیا انجام شود.

پس از ارائه برنامه‌ها توسط این دو نامزد، رأی‌گیری برگزار شد که از ۴۹ رأی مأخوذه، حسین خیری‌نیا ۲۵ رأی و مریم بخشی ۲۴ رأی به خود اختصاص دادند تا انتخابات به دور دوم کشیده شد.

در دور دوم رأی‌گیری، خیری‌نیا ۲۶ رأی و بخشی ۲۳ رأی کسب کردند که در نهایت خیری‌نیا به مدت چهار سال سکان ریاست فدراسیون اسکیت را برعهده گرفت.

کد مطلب 6895721
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها