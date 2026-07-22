به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت به منظور انتخاب رئیس جدید این فدراسیون، صبح امروز (چهارشنبه) به ریاست سید محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان و با حضور مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، محمدرضا فضلی سرپرست فدراسیون و سایر اعضای مجمع برگزار شد.
در انتخابات رئیس جدید این فدراسیون، مریم بخشی، حسین خیرینیا، صادق ظهیرینسب و محمد عجم خراسانی، چهار رقیبی بودند که تایید شده بودند که ظهیرینسب و عجم خراسانی انصراف دادند تا انتخابات با حضور بخشی و خیرینیا انجام شود.
پس از ارائه برنامهها توسط این دو نامزد، رأیگیری برگزار شد که از ۴۹ رأی مأخوذه، حسین خیرینیا ۲۵ رأی و مریم بخشی ۲۴ رأی به خود اختصاص دادند تا انتخابات به دور دوم کشیده شد.
در دور دوم رأیگیری، خیرینیا ۲۶ رأی و بخشی ۲۳ رأی کسب کردند که در نهایت خیرینیا به مدت چهار سال سکان ریاست فدراسیون اسکیت را برعهده گرفت.
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