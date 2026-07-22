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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

نوروزیان سی‌ام شد/ ناکامی تفنگداران ایران در جام جهانی هانگژو

نوروزیان سی‌ام شد/ ناکامی تفنگداران ایران در جام جهانی هانگژو

رقابت‌های ماده تفنگ ۱۰ متر جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین با قرار گرفتن پوریا نوروزیان در رده سی‌ام و حذف هر سه نماینده ایران از گردونه رقابت برای حضور در فینال به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در نخستین روز از جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین نمایندگان کشورمان در تفنگ ۱۰ متر در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی پوریا نوروزیان با ۶۲۷/۸ امتیاز در جایگاه سی ام ایستاد، هادی غره‌باقی با ۶۲۴/۸ امتیاز در رده چهل و پنجم قرار گرفت و امیر محمد نکونام با ۶۲۳/۲ امتیاز پنجاه و هفتم شد. در این بخش ۸۸ تیرانداز با هم به رقابت پرداختند و در پایان سه تیرانداز از چین به همراه نمایندگان هند، مجارستان، ژاپن، سوئد و نروژ راهی فینال شدند.

هدایت تیم تفنگ کشورمان را محمد زائر رضایی به عنوان سرمربی و امیر حسین گلپسند به عنوان مربی برعهده دارند.

جام جهانی تیراندازی با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در چین در حال برگزاری است و تا ۶ مرداد ماه ادامه دارد.

کد مطلب 6895739
فریبا جلیل خانی

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    نظرات

    • IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
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      پاسخ
      عدم پیشرفت به خاطر عدم حضور مداوم در مسابقات و تجهیزاته. مشکلی که بالای سی ساله حل نشده. البته مربی و ورزشکار هم مقصره

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