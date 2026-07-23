پایان کار نمایندگان ایران در تفنگ سه وضعیت بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در دومین روز از جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین، نمایندگان کشورمان در مرحله دوم تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان در خط آتش ایستادند.

در پایان این مرحله نجمه خدمتی با 583 امتیاز در رده سی ام ایستاد، فاطمه امینی با 580 امتیاز سی و هشتم شد و شرمینه چهل امیرانی با 574 امتیاز جایگاه چهل و ششم را به خود اختصاص داد. نمایندگان نروژ، چین (دو تیرانداز)، آمریکا ( دو تیرانداز)، بریتانیا، ژاپن و هند نیز راهی فینال شدند.

رده بندی نمایندگان کشورمان بدون احتساب RPO به ترتیب بیست و دوم، بیست و نهم و سی و هفتم می‌باشد.

هدایت تیم تفنگ کشورمان را محمد زائر رضایی به عنوان سرمربی و امیر حسین گلپسند به عنوان مربی برعهده دارند.

جام جهانی تیراندازی با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در چین در حال برگزاری است و تا ۶ مرداد ماه ادامه دارد.