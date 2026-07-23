  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

جام جهانی تیراندازی- هانگژو

پایان کار نمایندگان ایران در تفنگ سه وضعیت بانوان

پایان کار نمایندگان ایران در تفنگ سه وضعیت بانوان

در رقابت‌های جام جهانی تیراندازی تیم تفنگ سه وضعیت بانوان کشورمان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در دومین روز از جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین، نمایندگان کشورمان در مرحله دوم تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان در خط آتش ایستادند.

در پایان این مرحله نجمه خدمتی با 583 امتیاز در رده سی ام ایستاد، فاطمه امینی با 580 امتیاز سی و هشتم شد و شرمینه چهل امیرانی با 574 امتیاز جایگاه چهل و ششم را به خود اختصاص داد. نمایندگان نروژ، چین (دو تیرانداز)، آمریکا ( دو تیرانداز)، بریتانیا، ژاپن و هند نیز راهی فینال شدند.

رده بندی نمایندگان کشورمان بدون احتساب RPO به ترتیب بیست و دوم، بیست و نهم و سی و هفتم می‌باشد.

هدایت تیم تفنگ کشورمان را محمد زائر رضایی به عنوان سرمربی و امیر حسین گلپسند به عنوان مربی برعهده دارند.

جام جهانی تیراندازی با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در چین در حال برگزاری است و تا ۶ مرداد ماه ادامه دارد.

کد مطلب 6896638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها