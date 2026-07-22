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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

جام جهانی تیراندازی- هانگژو

صعود هر سه نماینده ایران به دور دوم تفنگ ۵۰ متر بانوان

صعود هر سه نماینده ایران به دور دوم تفنگ ۵۰ متر بانوان

رقابت‌های جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین با صعود هر سه نماینده ایران در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان به دور بعد همراه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در نخستین روز از جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین نمایندگان کشورمان در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی و در گروه اول فاطمه امینی و شرمینه چهل امیرانی با ۵۷۵ امتیاز به ترتیب در رده بیست و دوم و بیست و سوم ایستادند و در گروه دوم نجمه خدمتی با ۵۷۸ امتیاز در جایگاه هجدهم ایستاد. به این ترتیب هر سه نماینده کشورمان راهی دور بعد شدند. رقابت های تفنگ ۵۰ متر بانوان فردا ادامه دارد.

هدایت تیم تفنگ کشورمان را محمد زائر رضایی به عنوان سرمربی و امیر حسین گلپسند به عنوان مربی برعهده دارند.

جام جهانی تیراندازی با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در چین در حال برگزاری است و تا ۶ مرداد ماه ادامه دارد.

کد مطلب 6895634

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