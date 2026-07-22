احمدی سنگر: ورود زباله خام به سراوان تخلف آشکار است 

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی سنگر پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در استانداری گیلان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: پسماند به عنوان یکی‌ از چالش‌های اساسی استان علی‌رغم اقدامات خوبی که صورت گرفته است، با مشکلاتی عدیده‌ای مواجه است.

وی به برخی از این مسائل اشاره کرد و گفت: با وجود هزینه‌های سنگین در جهت بهسازی لندفیل سراوان هنوز شاهد ورود زباله خام به سراوان و عدم ریجکت آن هستیم که تاسف‌بار است.

نماینده رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حال این سوال مطرح است چرا با وجود هزینه سنگین‌ از محل بیت‌المال برای بهسازی لندفیل سراوان همچنان با لودر و بولدوزر زباله‌های خام به سراوان منتقل می‌شود در حالی که تخلف آشکار محسوب می‌شود.

احمدی ضمن تاکید بر لزوم‌ توجه و رسیدگی به این چالش‌ها بیان کرد: برخی اقدامات فارغ از هزینه و اعتبار نیازمند فکر، اندیشه و تلاش است تا شاهد تسریع در امور باشیم.

وی افزود: واردات برنج از جمله مسائلی است که باید در فصل برداشت برنج و تلاش کشاورزان مدیریت شود.

نماینده رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: درخصوص بازار سوخته رشت نیز علی‌رغم جلسات متعدد و برنامه‌ریزی‌ها درخصوص پرداخت خسارات هنوز تسهیلاتی به افراد پرداخت نشده است که‌ نیازمند توجه به آن هستیم.