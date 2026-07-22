  1. استانها
  2. گیلان
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

احمدی سنگر: ورود زباله خام به سراوان تخلف آشکار است 

احمدی سنگر: ورود زباله خام به سراوان تخلف آشکار است 

رشت- نماینده رشت و خمام در مجلس گفت: با وجود هزینه‌های سنگین در جهت بهسازی لندفیل سراوان هنوز شاهد ورود زباله خام به این منطقه هستیم که تخلف آشکار محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی سنگر پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در استانداری گیلان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: پسماند به عنوان یکی‌ از چالش‌های اساسی استان علی‌رغم اقدامات خوبی که صورت گرفته است، با مشکلاتی عدیده‌ای مواجه است.

وی به برخی از این مسائل اشاره کرد و گفت: با وجود هزینه‌های سنگین در جهت بهسازی لندفیل سراوان هنوز شاهد ورود زباله خام به سراوان و عدم ریجکت آن هستیم که تاسف‌بار است.

نماینده رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حال این سوال مطرح است چرا با وجود هزینه سنگین‌ از محل بیت‌المال برای بهسازی لندفیل سراوان همچنان با لودر و بولدوزر زباله‌های خام به سراوان منتقل می‌شود در حالی که تخلف آشکار محسوب می‌شود.

احمدی ضمن تاکید بر لزوم‌ توجه و رسیدگی به این چالش‌ها بیان کرد: برخی اقدامات فارغ از هزینه و اعتبار نیازمند فکر، اندیشه و تلاش است تا شاهد تسریع در امور باشیم.

وی افزود: واردات برنج از جمله مسائلی است که باید در فصل برداشت برنج و تلاش کشاورزان مدیریت شود.

نماینده رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: درخصوص بازار سوخته رشت نیز علی‌رغم جلسات متعدد و برنامه‌ریزی‌ها درخصوص پرداخت خسارات هنوز تسهیلاتی به افراد پرداخت نشده است که‌ نیازمند توجه به آن هستیم.

کد مطلب 6895744

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها