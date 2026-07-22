خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان بوشهر در روزهای پایانی تیرماه و آستانه مرداد، گرمترین روزهای سال را پشت سر میگذارد و افزایش دمای هوا تا مرز ۵۰ درجه سانتیگراد، رطوبت بالای هوا و شرجی طاقتفرسا، شرایط زندگی را برای مردم این استان دشوار کرده است.
در چنین شرایطی، برق دیگر تنها یک خدمت عمومی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ سلامت، آرامش و ادامه زندگی روزمره مردم به شمار میرود.
در هفتههای اخیر، همزمان با افزایش مصرف برق در سراسر کشور، خاموشیهای برنامهریزیشده نیز در نقاط مختلف استان بوشهر اعمال شده و در بسیاری از مناطق، روزانه حدود دو ساعت برق مشترکان قطع میشود.
هرچند مدیریت شبکه برق در شرایط اوج مصرف، ضرورتی اجتنابناپذیر است، اما شهروندان استان بوشهر انتظار دارند با توجه به شرایط خاص اقلیمی این استان، مدت و تعداد خاموشیها به حداقل ممکن برسد تا فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود.
در استانهای گرمسیر که دمای هوا در برخی روزها به حدود ۵۰ درجه سانتیگراد میرسد، قطع برق علاوه بر ایجاد مشکلات معیشتی، میتواند سلامت سالمندان، کودکان، بیماران و حتی روند فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو انتظار میرود مدیریت شبکه برق با نگاه ویژهتری به استانهای جنوبی همراه باشد.
رسیدن دما به ۵۰ درجه
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روزهای گذشته روند افزایش دمای هوا در سراسر استان ادامه داشته و همچنان شاهد استقرار توده هوای گرم بر روی استان هستیم.
پیام مساعدی افزود: امروز چهارشنبه دمای هوا در برخی نقاط استان به حدود ۵۰ درجه سانتیگراد میرسد و انتظار میرود در روزهای آینده نیز گرمای هوا در سطح بالایی باقی بماند.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات بهداشتی گفت: مردم تا حد امکان از تردد غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری کنند، مصرف آب را افزایش دهند و مراقبت بیشتری از سالمندان، کودکان و بیماران داشته باشند.
وی اضافه کرد: با توجه به ماندگاری هوای گرم، لازم است دستگاههای خدماترسان نیز آمادگی لازم را برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان داشته باشند.
انتظار مردم برای کاهش خاموشی ها
یکی از شهروندان دشتستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط دشوار این روزهای استان گفت: گرمای هوا واقعاً طاقتفرسا شده و وقتی در اوج گرما برق هم قطع میشود، تحمل شرایط بسیار سخت است.
محمدرضا ایزدپناه افزود: بسیاری از خانوادهها سالمند، کودک یا بیمار در منزل دارند و قطع برق در چنین شرایطی مشکلات زیادی ایجاد میکند.
این شهروند دشتستانی ادامه داد: انتظار مردم این است که با توجه به شرایط ویژه استان بوشهر، مسئولان مدت خاموشیها را کاهش دهند و نگاه ویژهای به استانهای جنوبی داشته باشند.
زندگی در دمای نزدیک به ۵۰ درجه بدون برق واقعاً دشوار است و خاموشی حتی اگر دو ساعت هم باشد، فشار زیادی به خانوادهها وارد میکند یکی دیگر از شهروندان بوشهری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زندگی در دمای نزدیک به ۵۰ درجه بدون برق واقعاً دشوار است و خاموشی حتی اگر دو ساعت هم باشد، فشار زیادی به خانوادهها وارد میکند.
عباس محمدی افزود: مردم همکاری خود را برای صرفهجویی در مصرف برق انجام میدهند اما انتظار دارند مسئولان نیز سهم استانهای گرمسیر را در برنامهریزیهای خود بیشتر در نظر بگیرند.
محمدی تصریح کرد: امیدواریم خاموشیها در استان بوشهر به حداقل برسد تا مردم بتوانند این روزهای بسیار گرم را با مشکلات کمتری پشت سر بگذارند.
نقش مردم در مدیریت مصرف انرژی
کارشناس شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش مردم در مدیریت مصرف انرژی گفت: عبور موفق از روزهای گرم تابستان نیازمند همکاری همه مشترکان است.
ایده باغکی افزود: خانوادهها به ویژه مادران، بانوان و حتی کودکان میتوانند نقش بسیار مهمی در مدیریت مصرف برق داشته باشند و با رعایت چند نکته ساده، به پایداری شبکه برق کمک کنند.
وی ادامه داد: در استان بوشهر دو بازه اوج مصرف برق وجود دارد؛ نخست از ساعت ۱۲ تا ۱۸ و دوم از ساعت ۱۹ تا ۲۳ که در این ساعات لازم است از استفاده همزمان وسایل پرمصرف خودداری شود.
باغکی بیان کرد: وسایلی مانند اجاق یا فر برقی، جاروبرقی، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، اتو، سشوار و سایر وسایل پرمصرف بهتر است خارج از ساعات اوج مصرف مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: استفاده کمتر از یک دستگاه کولر در زمانهایی که امکانپذیر است نیز میتواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف برق داشته باشد.
این کارشناس شرکت توزیع برق استان بوشهر با اشاره به نحوه استفاده از یخچال و فریزر گفت: باز و بسته کردن مکرر درِ یخچال و باز ماندن آن، مصرف انرژی را تا حدود ۷۰ درصد افزایش میدهد؛ بنابراین رعایت همین نکات ساده نیز در مدیریت مصرف مؤثر است.
باغکی تأکید کرد: اگر همه مشترکان مدیریت مصرف را جدی بگیرند، امکان عبور بهتر از روزهای اوج گرمای تابستان و حفظ برق پایدار برای همه مشترکان فراهم خواهد شد.
کاهش خاموشی در استان های جنوبی
مدیرعامل شرکت توانیر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال میانگین دمای هوا در کشور حدود یک و نیم درجه نسبت به متوسط ۱۰ سال گذشته افزایش یافته که همین موضوع موجب رشد قابل توجه مصرف برق شده است.
محمد الهداد افزود: با وجود افزایش مصرف، صنعت برق کشور تلاش کرده است تا پایداری شبکه حفظ شود و خدماترسانی با کمترین محدودیت انجام گیرد.
وی بیان کرد: در شرایط فعلی امکان افزایش فوری تولید برق در نیروگاههای کشور وجود ندارد و مؤثرترین راهکار، همکاری مردم در مدیریت مصرف برق است.
مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: خوشبختانه مردم تاکنون همکاری خوبی در صرفهجویی داشتهاند و امیدواریم این روند در هفتههای آینده نیز ادامه پیدا کند.
الهداد با اشاره به دستور وزیر نیرو گفت: در شرایطی که محدودیتهایی در شبکه برق ایجاد شود، تلاش میکنیم محدودیت استانهای جنوبی از جمله بوشهر که شرایط خاص اقلیمی دارند، به حداقل برسد.
وی افزود: بر همین اساس برنامهریزی شده است تا در استانهای بوشهر و هرمزگان، محدودیتها و خاموشیها تا حد امکان کاهش یافته و شرایط بهتری برای مردم این مناطق فراهم شود.
با ادامه استقرار هوای بسیار گرم در جنوب کشور، تأمین برق پایدار به یکی از مهمترین مطالبات مردم تبدیل شده است. هرچند مدیریت مصرف و صرفهجویی از سوی مشترکان ضرورتی انکارناپذیر است، اما انتظار میرود با برنامهریزی دقیقتر و نگاه ویژه به استانهای گرمسیر، مدت و تعداد خاموشیهای نوبتی کاهش یابد تا شهروندان بوشهری بتوانند روزهای سخت تابستان را با آرامش و دغدغه کمتری سپری کنند.
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