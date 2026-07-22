محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا پایان هفته جاری شاهد ثبات نسبی دما در اکثر نقاط استان خواهیم بود، اظهار کرد: در ساعات باقی‌مانده از امروز و همچنین فردا آسمان استان در برخی ساعات شاهد ابرناکی موقت و گذرا خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود پدیده غبار رقیق در بخش‌هایی از استان به‌ویژه در مناطق شرقی برای ساعاتی نمود داشته باشد.

وی در ادامه به تغییرات دمایی هفته آینده اشاره کرد و گفت: از روز شنبه تا دوشنبه منطقه غرب تحت تاثیر هوای به‌نسبت گرم قرار می‌گیرد که نتیجه آن افزایش ۳ تا ۴ درجه‌ای دمای بیشینه خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان ادامه داد: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته بعید نیست در نیمه ابتدایی هفته آینده دما در برخی مناطق استان مجدداً به حدود ۴۰ درجه سلسیوس برسد که البته این وضعیت موقتی خواهد بود.

وی افزود: همچنین پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم هفته آینده روند کاهش نسبی دمای بیشینه آغاز شده و دما به میانگین ثبت شده در روزهای جاری بازگردد.

باقری شکیب در خصوص وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته در استان بیان کرد: دمای هوای ایستگاه فرودگاه همدان در شبانه روز گذشته بین ۱۹ تا ۳۵ درجه سلسیوس در نوسان بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته نهاوند با ۱۸ درجه سلسیوس خنک‌ترین و اسدآباد با ۳۸ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.