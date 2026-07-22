به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری قرارگاه بعثت مردمی شهرستان بابل با قدردانی از همراهی و حضور مردم این شهرستان اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که حضور آگاهانه مردم در صحنه، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور کشور از شرایط دشوار داشته و بسیاری از محاسبات دشمنان را بر هم زده است.

وی افزود: به اعتقاد ما، انسجام مردمی و اتکای به ظرفیت‌های داخلی، مهم‌ترین عامل حفظ امنیت و پایداری کشور بوده و این همراهی همچنان باید ادامه یابد.

بعثت مردمی با هدف سازماندهی ظرفیت‌های مردمی تشکیل شد

حسینی با بیان اینکه قرارگاه بعثت مردمی در بابل به عنوان نخستین پایگاه پیشرو در این شهرستان راه‌اندازی شده است، گفت: این مجموعه با هدف مدیریت و ساماندهی ظرفیت‌های مردمی، تقویت اتحاد و همدلی، آموزش‌های مورد نیاز و شناسایی و رفع خلأهای موجود فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: یکی از مأموریت‌های این قرارگاه، ثبت‌نام و ساماندهی نیروهای داوطلب برای حضور در مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده است.

مسئول قرارگاه بعثت مردمی بابل با اشاره به استقبال شهروندان از این طرح اظهار کرد: تاکنون ۱۱ هزار نفر برای حضور در این مجموعه ثبت‌نام کرده‌اند و در مرحله بعدی، ساماندهی و سازماندهی این نیروها در دستور کار قرار دارد.

وی حضور گسترده مردم، هیئت‌های مذهبی و مداحان را از عوامل استقبال از این حرکت دانست و گفت: مردم شهرستان بابل با همدلی و وحدت، حضور قابل توجهی در این عرصه داشته‌اند.

حسینی در پایان با اشاره به برگزاری تجمع‌های مردمی در شهرستان بابل، این حضور را نمادی از انسجام اجتماعی دانست و بر ضرورت تداوم مشارکت مردم در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تقویت همبستگی و مقابله با تهدیدات تأکید کرد.