«قرارگاه ایران پیروز» در مشهد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس دستور علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با موضوع تشکیل قرارگاه ایران و همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با عنوان "تشکیل قرارگاه اجتماعی و حمایتی تهران"، قرارگاه مردمی ایران پیروز با مدیریت شهردار تهران به عنوان مسئول مدیریت بحران این کلانشهر شکل گرفت. این قرارگاه در راستای هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، استفاده بهینه از منابع سازمانی و عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و گروه‌های جهادی با تلاش برای مردمی‌سازی خدمت‌رسانی به منظور ارائه حمایت‌های اجتماعی و خدمات هدفمند در شرایط خاص همچون جنگ و حوادث غیرمترقبه ایجاد شد.

اهداف پیش‌بینی‌شده برای این قرارگاه شامل فراهم نمودن بستر کمک به شهروندان، بالا بردن تاب‌آوری اجتماعی، ارائه مشاوره‌های روانشناسی در بحران و سایر خدمات حمایتی در آخرین مقیاس شهری یعنی محله، است.

با عنایت به حمله وحشیانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به میهن عزیزمان که منجر به ایجاد خسارات و شهادت جمعی از هموطنان عزیزمان شد و پیرو فرمان امام شهید حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (ره) مبنی بر تلاش مضاعف دستگاه‌های خدمت‌رسان در شرایط حساس به وجود آمده جهت تداوم ارائه خدمات شایسته به مردم و ابلاغ شیوه‌نامه ارائه خدمات حمایتی، اجتماعی، ایمنی و برآورد خسارات در قالب قرارگاه مردمی ایران از سوی شهردار تهران، ضرورت آن وجود داشت تا در آن برهه به منظور ایجاد همدلی و حمایت از شهروندان تهرانی، نسبت به هم‌افزایی، سازماندهی و ارائه خدمات هوشمند و هدفمند با حضور کلیه دستگاه‌های خدمت‌رسان و محوریت گروه‌های جهادی و مردمی اقدام لازم به عمل آید.

از این رو به منظور ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی متناسب با شرایط و نیازهای جامعه، قرارگاه حمایت اجتماعی ایران، با شعار «یک ملت، یک پرچم» تشکیل شد.

"قرارگاه ایران پیروز" در جنگ ۱۲ روزه به همت محمدامین توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران جهت هم‌افزایی اقدامات گروه‌های جهادی و کانون‌های مردمی برای کمک‌رسانی به مردم آسیب‌دیده شکل گرفت.

نقش این قرارگاه در جنگ رمضان پررنگ‌تر شد و از همان ابتدای جنگ این قرارگاه تشکیل شد و به اتفاق همه گروه‌ها در میدان حضور پیدا کردند که تا حدود ۸۰ روز در حال خدمت‌گزاری هستند. با تداوم موضوع قرارگاه ایران، با تدبیر زاکانی شهردار تهران، این قرارگاه تبدیل شد به قرارگاه ایران پیروز.

در همین راستا و با هدف تداوم و انسجام‌بخشی به این حرکت مردمی، نشست هم‌اندیشی کانون‌ها و قرارگاه مردمی ایران پیروز به همت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از روز سی‌ام اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ در مشهد مقدس آغاز به کار کرد. این نشست دو روزه فرصتی است تا گروه‌های مردمی و جهادی با مأموریت‌های خود که به شکل کارگاهی برگزار می‌شود، آشنا شوند.

در این جلسه ۵ گروه مردمی حضور دارند که هرکدام از بطن جامعه برخاستند؛ گروه جهادی آرمان، قرارگاه جهادی سیدالکریم، آرمان دانشجویی، مواکب محبان‌الرضا (ع) و گروه‌های جهادی محلات شهر تهران که در گروه‌های تخصصی برادران و خواهران سازماندهی شدند و از دیروز به صورت رسمی مأموریت خود را آغاز کردند.

هدف از برگزاری این نشست، دستیابی به مبانی مشترک بر اساس پیام‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) اعلام شده است. طی این دو روز قرارگاه‌ها در گروه‌های مختلف با مأموریت‌های خود آشنا شده و در قالب جلسات کارگاهی با نحوه اجرای این مأموریت‌ها آشنا می‌شوند. هم‌افزایی گروه‌های مردمی می‌تواند برآیند اجرایی را بالا ببرد و امید است با عنایت خداوند متعال بتوان خدمات شایسته‌ای را برای مردم تهران تدارک دید.