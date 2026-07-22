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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

۵۱ درخواست مواکب اربعین بوشهر تأیید شد

۵۱ درخواست مواکب اربعین بوشهر تأیید شد

بوشهر- سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر از تأیید ۵۱ درخواست مواکب اربعین حسینی این استان در سامانه‌ی سدف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صادق‌زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خدمت‌رسانی به مواکب فعال استان در اربعین حسینی امسال با عنایت به لزوم مدیریت مصرف انرژی در کشور در حال انجام است.

سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: به منظور خدمت‌رسانی به زائران حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) با هماهنگی صورت گرفته با ستاد عتبات عالیات استان تاکنون بالغ بر ۵۱ درخواست مواکب حسینی برای دریافت سهیمه گاز مایع و نفت گاز جهت استفاده در ایام اربعین حسینی در سامانه‌ سدف تایید شده است.

وی افزود: بر اساس تأیدییه ستاد عتبات عالیات استان بوشهر، مکاتبات لازم با شرکت پخش فراورده های نفتی بوشهر از سوی این اداره کل صورت گرفته است و این روند تا ایام منتهی به اربعین حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) ادامه خواهد یافت.

سامانه سدف یا «سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی» ابزاری هوشمند برای مدیریت مصرف سوخت است و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران این پلتفرم را مدیریت می‌کند.

کد مطلب 6895818

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