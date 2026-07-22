۵۱ درخواست مواکب اربعین بوشهر تأیید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صادق‌زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خدمت‌رسانی به مواکب فعال استان در اربعین حسینی امسال با عنایت به لزوم مدیریت مصرف انرژی در کشور در حال انجام است.

سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: به منظور خدمت‌رسانی به زائران حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) با هماهنگی صورت گرفته با ستاد عتبات عالیات استان تاکنون بالغ بر ۵۱ درخواست مواکب حسینی برای دریافت سهیمه گاز مایع و نفت گاز جهت استفاده در ایام اربعین حسینی در سامانه‌ سدف تایید شده است.

وی افزود: بر اساس تأیدییه ستاد عتبات عالیات استان بوشهر، مکاتبات لازم با شرکت پخش فراورده های نفتی بوشهر از سوی این اداره کل صورت گرفته است و این روند تا ایام منتهی به اربعین حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) ادامه خواهد یافت.

سامانه سدف یا «سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی» ابزاری هوشمند برای مدیریت مصرف سوخت است و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران این پلتفرم را مدیریت می‌کند.