به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی با تشریح برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران، اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضای سفر در ایام اربعین تمامی تمهیدات لازم برای جابه‌جایی ایمن و مطلوب زائران به مرزهای مهران و خسروی اندیشیده شده است.

وی با اشاره به تجربه سال گذشته که در آن بیش از ۱۵ هزار زائر در قالب ۵۹۳ سفر اعزام و ۲۰ هزار نفر در بازگشت جابه‌جا شدند، افزود: فرآیند پیش‌فروش اینترنتی بلیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی از نیمه تیرماه آغاز شده و زائران می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های مجاز ضمن مدیریت تقاضا و برنامه‌ریزی دقیق، بلیت سفر خود را تهیه کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان با بیان ایتکه در حوزه زیرساخت‌های جاده‌ای، اقدامات گسترده‌ای در چهار ماهه نخست سال جاری برای ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان انجام شده است، افزود: این اقدامات شامل ۳۱۳ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت، ۵۱۶ کیلومتر خط‌کشی، ۲ هزار و ۱۶۵ کیلومتر شانه‌سازی و تعدیل شیب شیروانی، ساخت و پاکسازی ۱۱۲ پارکینگ حاشیه‌ای و نصب و تعمیر ۱۲ هزار تابلو و علائم می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ایمن‌سازی و آشکارسازی ۵۷ تقاطع، رفع خطر ۳۵ نقطه مستعد تصادف، اجرای ۶۸ کیلومتر شیار لرزاننده و نگهداری ۱۵۲ کیلومتر سیستم روشنایی طولی به‌همراه احداث چهار مقطع روشنایی نقطه‌ای اجرایی شده است.

پرورشی ادامه داد: به‌منظور رفاه حال کاربران جاده‌ای نیز ۴۵ مجتمع خدماتی-رفاهی بین‌راهی و ۱۵۸ موکب در طول بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر از محورهای مرتبط با تردد زائران، آماده ارائه خدمات هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در ادامه از هماهنگی مستمر بین‌دستگاهی با استانداری، پلیس‌راه و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای تامین به‌موقع نیازهای حوزه حمل‌ونقل خبر داد و تاکید کرد: در ایام اوج سفرهای اربعین تمامی ظرفیت ناوگان استان به کار گرفته خواهد شد. طبق آخرین برنامه‌ریزی‌ها، تعداد ۱۵۸ دستگاه اتوبوس، ۶۹۳ دستگاه مینی‌بوس و ۷۰۱ دستگاه سواری از طریق ۱۳ پایانه مسافربری و ۵۲ شرکت حمل‌ونقل فعال در سطح استان برای جابه‌جایی زائران حسینی و مسافران در نظر گرفته شده است تا با نظم و کیفیت مطلوب، شاهد کمترین چالش در ایام تردد زائران باشیم.