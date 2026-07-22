سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس الگوی نقشه های هواشناسی برای خراسان جنوبی تا روز جمعه روند دمای هوا کاهشی خواهد بود و در واقع از شدت گرما کاشته می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین تا اوایل هفته آینده از شدت ناپایداری ها و سرعت وزش باد در استان کاشته می شود ولی در مرز شرقی همچنان باد شدید و گرد و خاک ناشی از بادهای ۱۲۰ روزه را خواهیم داشت.

لطفی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه خراسان جنوبی سربیشه با ۱۴ درجه و گرمترین نقطه استان طبس و دهسلم با ۴۶ درجه گزارش شده است.

وی یادآور شد: دمای هوای بیرجند نیز در سردترین ساعات ۳۵ درجه و درگرمترین ساعات ۲۱ درجه بوده است.