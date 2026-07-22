خبرگزاری مهر - گروه استان ها: گرمای سوزان این روزهای ایلام، نه تنها زندگی روزمره را مختل کرده، بلکه مصرف برق را نیز به مرز هشدار رسانده است؛ بر اساس آمارهای موجود، مصرف برق در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته که این رشد چشمگیر عمدتاً ناشی از استفاده گسترده از وسایل سرمایشی به ویژه کولرهای گازی است.

از سوی دیگر، با توجه به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر تداوم موج گرما تا پایان تابستان، فشار بر شبکه برق روز به روز بیشتر می‌شود که این شرایط، ضرورت مدیریت مصرف را بیش از پیش آشکار کرده است.

در همین حال، اقدامات پیشگیرانه برای کاهش بار شبکه در دستور کار قرار گرفته است،ادارات نیز موظف شده‌اند حداقل ۲۰ درصد مصرف برق خود را کاهش دهند؛ همچنین پویش ۲۵ درجه با هدف تنظیم کولرهای گازی روی دمای آسایش، یکی از راهکارهای مؤثری است که می‌تواند به کاهش مصرف کمک شایانی کند.

با توجه به اینکه بخش بزرگی از مصرف برق در ساعات اوج گرما رقم می‌خورد، مدیریت مصرف در این ساعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و انتظار می‌رود با همکاری و همراهی مردم، بتوان از بروز خاموشی‌های ناخواسته جلوگیری کرد و تابستانی بدون تنش را برای صنعت برق استان رقم زد؛ بی‌تردید، همکاری عمومی، کلید اصلی عبور از این روزهای گرم و پرفشار خواهد بود.

کاهش ۱۰ درصدی مصرف مشمول بخشودگی ۳۰ درصدی می‌شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش دمای هوا و رسیدن مصرف برق استان به دوره پیک، اظهار داشت: مصرف برق استان به مرز ۵۰۰ مگاوات رسیده و این رقم در روزهای آینده نیز افزایش خواهد یافت که این شرایط، شبکه برق استان را با فشار مضاعفی روبرو کرده و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و قطعی برق را به صورت منظم ضروری ساخته است.

ولی الله ناصری با بیان اینکه کولرهای گازی بیشترین سهم را در مصرف برق دارند، افزود: پویش «۲۵ درجه» یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش مصرف است و از مردم خواست که با تنظیم کولرهای گازی روی دمای ۲۵ درجه و استفاده از کولرهای آبی در دور کند، در کاهش پیک بار شبکه سهیم باشند؛ همچنین روشنایی اضافی و استفاده از وسایل برقی غیرضروری در ساعات اوج مصرف، باید به حداقل برسد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای مدیریت مصرف، تصریح کرد: یک هزار و ۱۰۰ ساختمان اداری در استان تحت پایش کنترل هوشمند قرار دارند و اداراتی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، ابتدا تذکر دریافت کرده و در صورت ادامه روند، برق آنها قطع خواهد شد؛ همچنین مشترکانی که تنها ۱۰ درصد از مصرف خود را کاهش دهند، از ۳۰ درصد بخشودگی در پرداخت قبض برق برخوردار خواهند شد.

ناصری در ادامه به موضوع قطعی برق و مشکلات ناشی از آن برای آسانسورها اشاره کرد و گفت: قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده اگرچه برای مدیریت شبکه اجتناب‌ناپذیر است، اما ممکن است برای شهروندانی که از آسانسور استفاده می‌کنند، مشکلاتی ایجاد کند و از مردم خواست که در صورت بروز هرگونه حادثه در آسانسور، ضمن حفظ خونسردی، با شماره ۱۲۵ آتش‌نشانی تماس بگیرند و از هرگونه اقدام خودسرانه برای خروج از کابین آسانسور خودداری کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان، خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۵ دستگاه اجرایی پنل‌های خورشیدی خود را به شبکه متصل کرده‌اند و ۶۵۰ خانوار ایلامی نیز از برق خورشیدی استفاده می‌کنند.

وی در پایان گفت: با توجه به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر تداوم موج گرما تا پایان هفته، همکاری و همراهی مردم در کاهش مصرف انرژی، کلید اصلی عبور از این بحران خواهد بود و امید می‌رود با مشارکت آگاهانه شهروندان، تابستانی بدون تنش برای صنعت برق استان رقم بخورد.

کاهش ۲ درجه‌ای دما در ایلام / افزایش نسبی گرما از فردا تا پایان هفته

کارشناس هواشناسی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار داشت: امروز با کاهش نسبی دمای حدود ۲ درجه‌ای، از شدت گرمای استان کاسته می‌شود و این کاهش دما، فرصتی برای تنفس ساکنان استان در روزهای گرم اخیر است.

ساسان رستمی با بیان اینکه از فردا تا اواخر هفته، افزایش نسبی دما و تداوم هوای گرم به ویژه برای نیمه جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود، افزود: هرچند شدت گرما تا اواخر هفته نسبت به روزهای گذشته کمتر است، اما در این مدت، در مناطق جنوبی و گرمسیری استان، دمای بیشینه در محدوده ۴۷ تا ۴۹ درجه سانتی‌گراد مورد انتظار است و این شرایط، همچنان برای گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی و قلبی، خطرآفرین خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به ضرورت مدیریت بهینه مصرف آب و برق در روزهای گرم پیش‌رو، تصریح کرد: با توجه به تداوم هوای گرم و افزایش دما در روزهای آینده، شهروندان باید تمهیدات لازم را برای جلوگیری از گرمازدگی در ساعات اوج گرما در نظر داشته باشند و مصرف مایعات کافی و پرهیز از تردد غیرضروری در فضای باز، از جمله توصیه‌های اصلی به شهروندان است.

رستمی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر تداوم هوای گرم تا پایان هفته و افزایش نسبی دما در نیمه جنوبی استان، ضروری است که دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان نیز برنامه‌های خود را برای مدیریت مصرف انرژی و مقابله با پیامدهای گرمای شدید، به‌روزرسانی کنند و از ظرفیت‌های موجود برای کاهش خسارت‌های احتمالی استفاده نمایند.

با توجه به افزایش بی‌سابقه دما و مصرف برق در ایلام، مدیریت مصرف انرژی دیگر یک توصیه نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است وه در این میان، نقش مردم در کاهش مصرف، کلید اصلی عبور از روزهای گرم و پرفشار خواهد بود؛ از این رو امید می‌رود با همدلی و همراهی همه دستگاه‌ها و مشارکت آگاهانه شهروندان، بتوان تابستانی بدون تنش را برای صنعت برق استان رقم زد و از این بحران به سلامت عبور کرد.