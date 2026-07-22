نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جو خراسان شمالی از امروز تا اواسط هفته آینده پایدار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: پدیده غالب جوی طی امروز، گاهی افزایش سرعت وزش باد و وقوع غبار محلی خواهد بود و از اواسط امروز تا اواخر هفته نیز آسمان استان صاف و در بیشتر ساعات آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی خراسان شمالی بیان کرد: از لحاظ دمایی، روند افزایش تدریجی دمای بیشینه در بیشتر مناطق مورد انتظار است.

داداشی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه گیفان با حداقل دمای ۱۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه و ایستگاه صفی‌آباد با حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه خراسان شمالی ثبت شد.

وی افزود: در همین مدت، حداقل دمای بجنورد ۱۹ درجه سانتی‌گراد و حداکثر دمای مرکز استان ۲۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.