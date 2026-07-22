به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی، ظهر چهارشنبه، در نشست ستاد بزرگداشت هشتم شهریور و گرامیداشت دولتمردان شهید، از برنامه‌ریزی برای برگزاری ویژه‌برنامه‌های هفته دولت در شهرستان‌های استان تهران خبر داد.

وی که سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران است، اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، برنامه‌های متعددی با هدف تبیین سیره عملی شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر و گرامیداشت یاد و خاطره دولتمردان شهید، با همکاری دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان‌ها برگزار خواهد شد.

تبیرئی با تأکید بر اینکه خدمت به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران اولویت اصلی این اداره کل است، افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با هم‌افزایی و تعامل، در مسیر رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی جامعه ایثارگری گام بردارند.

سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران همچنین به تشریح برنامه‌های این اداره کل در مناطق غرب، شرق و شمال استان تهران پرداخت و بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت یاد شهدا تأکید کرد.

نشست ستاد بزرگداشت هشتم شهریور صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران و جمعی از مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران برگزار شد.