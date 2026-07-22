مدیرکل ورزش و جوانان بوشهر: استعدادیابی و آموزش در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار در مجمع انتخاباتی هیئت تیراندازی با کمان استان بوشهر با تأکید بر ضرورت توسعه این رشته در سراسر استان، اظهار کرد: فعال‌سازی هیئت‌های شهرستانی، برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی برای مربیان و داوران و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت آموزش و پرورش برای استعدادیابی باید در اولویت برنامه‌های هیئت جدید قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مسیر قهرمانی در تیراندازی با کمان از استعدادیابی اصولی و تمرینات مستمر می‌گذرد، افزود: امیدواریم با همدلی خانواده این رشته و اجرای برنامه‌های رئیس جدید، شاهد شکوفایی استعدادهای درخشان و بازگشت این رشته به جایگاه شایسته خود در استان باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به سابقه موفق هیئت تیراندازی با کمان استان در عرصه قهرمان‌پروری، تصریح کرد: این رشته در گذشته جایگاه برجسته‌ای در سطح کشور داشته و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق، آن دوران موفقیت دوباره احیا شود.

کشتکار با تأکید بر حمایت همه‌جانبه اداره‌کل ورزش و جوانان از این رشته ورزشی، گفت: تیراندازی با کمان از رشته‌های مورد توجه در برنامه‌های توسعه‌ای ورزش استان است و همه ظرفیت‌ها برای ارتقای جایگاه آن در سطح ملی به کار گرفته خواهد شد.

وی خطاب به رئیس منتخب هیئت تیراندازی با کمان استان بوشهر خاطرنشان کرد: برنامه‌های ارائه‌شده از سوی هیئت در بازه‌های زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و عملکرد رئیس هیئت پس از شش ماه به صورت دقیق پایش خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر همچنین تقویت زیرساخت‌های اقتصادی هیئت را ضروری دانست و افزود: جذب حامیان مالی و ایجاد پشتوانه اقتصادی پایدار، یکی از الزامات توسعه این رشته است تا هیئت بتواند برنامه‌های خود را بدون دغدغه مالی اجرا کند.

در پایان این مجمع انتخاباتی، فرزاد ادیبان با کسب اکثریت آرای اعضای مجمع، به عنوان رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان بوشهر انتخاب شد.