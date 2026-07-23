شناسایی نشانگرهای زیستی برای بیماران پُرخطر سرطان خون

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، طبق بیانیه ای که دانشگاه آدلاید استرالیا منتشر کرد، این مطالعه نشان داد که سطوح بالای پروتئین Desmoglein-۲ (DSG۲) به شدت با بقای کوتاه تر در بیماران مبتلا به مولتیپل میلوما، سرطان غیرقابل درمان سلول های پلاسما در مغز استخوان و دومین سرطان خون شایع در جهان، مرتبط است.

محققان داده‌های بالینی و ژنومی ۶۷۸ بیمار تازه تشخیص داده شده را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند افرادی که بالاترین سطح DSG۲ را داشتند با افزایش قابل توجهی در خطر پیشرفت بیماری و مرگ در مقایسه با بیمارانی که کمترین سطح را داشتند، روبرو بودند.

بر اساس یافته‌های منتشر شده، این پروتئین حتی پس از در نظر گرفتن سن، مرحله بیماری، نوع درمان و پیوند سلول‌های بنیادی، یک پیش‌بینی‌کننده قوی برای نتایج بیماران باقی ماند.

پروفسور «کلودین باندر»، نویسنده اصلی مرکز زیست شناسی سرطان دانشگاه آدلاید، گفت: «سطوح بالای DSG۲ می تواند بیماران مبتلا به نوع خاصی از مولتیپل میلوم تهاجمی را شناسایی کند که ممکن است با رویکردهای طبقه بندی خطر موجود قابل تشخیص نباشد.»

یافته‌ها نشان می‌دهند که آزمایش DSG۲ می‌تواند با کمک به پزشکان، بیماران مبتلا به بیماری تهاجمی را زودتر شناسایی کند و درمان را متناسب با آن انجام دهد، غربالگری طبقه‌بندی خطر موجود در تشخیص را تکمیل کند.

به گفته محققان، مطالعات بیشتری برای تایید یافته ها و بررسی اینکه آیا DSG۲ خود می تواند به هدفی برای درمان های آینده تبدیل شود، مورد نیاز است.