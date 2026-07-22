به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی عادی خانه‌ هنرمندان ایران با ارائه گزارش بازرسان خانه هنرمندان ایران آغاز شد.

محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه هنرمندان ایران ضمن ارائه یک گزارش، درباره برخی مباحث مطرح‌شده از سوی نمایندگان صنوف، توضیحاتی ارائه داد و اعضای شورای عالی خانه هنرمندان ایران، طبق معرفی صنوف و با رای‌ مجمع عمومی به شرح زیر انتخاب شدند:

ایرج راد به عنوان نماینده خانه تئاتر، علی شیرازی به عنوان نماینده انجمن خوشنویسان ایران، بهرام کلهرنیا به عنوان نماینده انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، حمیدرضا ناصرنصیر به عنوان نماینده جامعه مهندسان معمار ایران، امیر علیخانی‌راد (راد) به عنوان نماینده انجمن هنرمندان نقاش ایران، فاطمه راکعی به عنوان نماینده انجمن شاعران ایران، حمیدرضا نوربخش به عنوان نماینده خانه موسیقی ایران، نگار نادری‌پور به عنوان نماینده انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران، منوچهر شاهسواری به عنوان نماینده خانه سینما، کمال طباطبائی به عنوان نماینده انجمن تصویرگران ایران، مجتبی قربانی شاه کوچکی به عنوان نماینده انجمن هنرمندان سرامیک ایران، فرزاد هاشمی به عنوان نماینده انجمن عکاسان ایران، محمدباقر اعلمی به عنوان نماینده شهردار تهران، محسن زین‌العابدینی بازرس خانه هنرمندان ایران و بهداد لاهوتی بازرس خانه‌ هنرمندان ایران.

در بخش دیگری از این مجمع، انتخاب بازرسان اصلی و بازرس علی‌البدل شورای عالی خانه هنرمندان ایران به رأی گذاشته شد که پس از شمارش آرای مأخوزه، (به ترتیب:) محسن زین‌العابدینی و بهداد لاهوتی برای دوره جدید به عنوان بازرسان اصلی بار دیگر به شورا راه یافتند.

همچنین، آیدین ظریف به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شد.

تصویب صورت‌های مالی منتهی به انتهای سال ۱۴۰۴ از دیگر بخش‌های این مجمع عمومی بود.