به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد ظهر چهارشنبه در در دیدار با مدیرعامل شرکت عمران بهارستان با بررسی روند توسعه شهر جدید بهارستان، بر ضرورت برنامه‌ریزی علمی، مدیریت کارآمد و تقویت زیرساخت‌های رفاهی و خدماتی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این منطقه، اظهار کرد: توسعه این شهر باید بر پایه الگوهای موفق شهرسازی و با نگاه آینده‌نگر انجام شود تا علاوه بر تأمین نیازهای مسکن، کیفیت زندگی شهروندان نیز ارتقا یابد.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه شهر جدید بهارستان می‌تواند با بهره‌گیری از تجربیات موفقی همچون سپاهان‌شهر به جایگاه مطلوبی در حوزه شهرسازی دست یابد، افزود: توسعه شهری تنها به ساخت واحدهای مسکونی محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد محیطی مناسب برای زندگی، از مهم‌ترین اهداف مدیریت شهری است.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با تأکید بر اهمیت سلامت روان شهروندان، خواستار توسعه فضای سبز و کاشت درختان مثمر در سطح شهر شد و تصریح کرد: ایجاد فضاهای سبز، علاوه بر زیباسازی محیط شهری، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی و سلامت جامعه دارد.

وی همچنین تأمین زیرساخت‌های اساسی از جمله پارکینگ، کلانتری، مسجد، درمانگاه و سایر خدمات عمومی را از نیازهای ضروری شهر جدید بهارستان دانست و گفت: مدیران باید هم‌زمان با توسعه فیزیکی شهر، به تأمین خدمات رفاهی و زیرساخت‌های مورد نیاز شهروندان نیز توجه ویژه داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح در اجرای طرح‌های عمرانی، خاطرنشان کرد: پیشرفت کشور زمانی محقق می‌شود که هر مسئول، آبادانی و توسعه حوزه مأموریت خود را یک وظیفه بداند؛ اما بدون برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌بندی و مدیریت کارآمد، حتی پروژه‌هایی که از منابع مالی مناسب برخوردار هستند نیز با چالش و شکست مواجه خواهند شد.

بهره‌برداری از زیرساخت‌های حیاتی با پیشرفت ۷۰ درصدی

در ادامه این دیدار، احمدی مدیرعامل شرکت عمران بهارستان گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌شده ارائه کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این مجموعه، ساماندهی و تأمین مسکن طلاب است. وی افزود: با هدف ارتقای سطح فرهنگی شهر جدید بهارستان، برنامه‌ریزی شده است حدود ۳۵۰ طلبه در بخش‌های مختلف این شهر مستقر شوند و راهکارهای قانونی لازم برای تسهیل تأمین مسکن آنان در حال پیگیری است.

مدیر پروژه عمران شهر جدید بهارستان با اشاره به دلایل تأخیر در تحویل برخی واحدهای مسکونی اظهار کرد: نبود خدمات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز، شبکه فاضلاب و آسفالت در سال‌های گذشته، مهم‌ترین عامل تأخیر در بهره‌برداری از این واحدها بوده است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت منابع مالی، طی سال گذشته قرارداد اجرای پروژه‌های مهمی از جمله کلانتری، آتش‌نشانی، مدرسه و بیمارستان منعقد شده و هم‌اکنون پروژه‌های زیربنایی این شهر با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۷۰ درصدی در حال اجرا است که امیدواریم با تکمیل آن‌ها، دغدغه شهروندان در حوزه سکونت مرتفع شود.